Miami va gagner le game 7 : Butler et Spoelstra l’annoncent

Le moral des fans du Miami Heat est au plus bas, après la défaite au buzzer de leur équipe dans le game 6 de la finale de la Conférence Est contre Boston. Les voilà désormais à 3-3 après avoir mené 3-0 dans la série et donné l'impression que leur billet pour les Finales NBA était déjà validé. Tout se jouera donc sur le parquet des Celtics dans la nuit de lundi à mardi. Mais si les suiveur du Heat ont la tête dans le seau, les joueurs et leur coach gardent la tête haute et l'espoir de créer l'exploit au TD Garden.

Jimmy Butler, en difficulté sur les derniers matches, a lancé face caméra après la défaite de la nuit dernière : "On va aller là-bas et on va gagner".

Erik Spoelstra, son coach, a abondé dans son sens.

"Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Les 48 heures qui viennent vont nous servir à trouver le moyen. Rien n'a été facile pour nous cette saison et on va encore s'en sortir dans la difficulté. On aurait aimé réussir à se qualifier ici, maintenant, mais on va le faire à Boston".

Pour rappel, jamais une équipe n'est parvenue à s'imposer dans une série de playoffs en NBA après avoir été menée 3-0. Les Celtics ont l'occasion de marquer l'histoire et le game winner de Derrick White au buzzer contre Miami les a mis sur les bons rails.

