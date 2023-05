Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Heat : 104-103

Boston Celtics 3-3 Miami Heat

L'histoire est en marche. Boston a égalisé à 3-3 contre Miami après avoir été mené 3 à 0, grâce à une victoire à couper le souffle et au buzzer dans le game 6 disputé sur le parquet du Heat. Avec trois secondes au chrono et un retard d'un point au tableau d'affichage, les Celtics ont survécu grâce à un panier presque miraculeux de Derrick White. Délaissé par la défense floridienne, l'ancien joueur des Spurs a surgi au rebond du tir de Marcus Smart pour déposer le ballon dans le cercle et jeter un froid glacial sur le Kaseya Center.

DERRICK WHITE SENDS THE EAST FINALS BACK TO BOSTON FOR GAME 7! HE WINS IT FOR THE CELTICS AT THE BUZZER 🚨#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/ybUb5CT6l1 — NBA (@NBA) May 28, 2023

Ce panier de Derrick White a tout pour entrer dans l'histoire des Celtics et même de la NBA. Un seul joueur avant lui avait réussi un game winner au buzzer alors que son équipe s'apprêtait à être éliminée des playoffs : Michael Jordan en 1989, avec "The Shot" contre Cleveland.

- Avant ce petit miracle, Miami était sur le point de réussir un hold-up. En tête pendant quasiment l'intégralité de la rencontre, les Celtics ont brutalement baissé de pied dans le money time. Le Heat a gommé ses 10 points de retard dans les 4 dernières minutes du match et Jimmy Butler, en convertissant ses trois lancers à 3 secondes de la fin, pensait avoir envoyé son équipe en Finales NBA.

- Dans cette partie, Butler (5/21) et Bam Adebayo (4/16) se sont montrés très maladroits, mais leurs camarades les ont aidés à maintenir le Heat en vie jusqu'au comeback de fin et à l'issue cruelle. Caleb Martin (21 pts, 15 rbds), Gabe Vincent (de retour avec 15 pts), Duncan Robinson (13 pts) et Kyle Lowry (8 pts) ont tous été valeureux et il ne faut pas les enterrer avant le game 7. Il faudra néanmoins que Miami puisse s'appuyer sur son tandem majeur, Butler en particulier, pour espérer éviter une défaite historique au TD Garden.

- Duncan Robinson risque par contre de ne pas fermer l'oeil de la nuit en repensant à ses deux tirs à trois points ouverts dans le money time...

- Chez les Celtics, Jayson Tatum a fait très mal (31 pts, 12 rbds, 5 asts) en étant très agressif et clinique sur la ligne (15/15). Après avoir failli sur les trois premières rencontres de la série, l'ailier All-Star affiche une belle constance pour faire taire les critiques. Jaylen Brown (26 pts) et Marcus Smart (21 pts) ont eux aussi été très bons.

- La clé des deux matches précédents avait été l'adresse énorme de Boston à 3 points. Les Celtics ont shooté à 7/35 et ont dû faire face à un réveil de Miami dans ce secteur (14/30). Pourtant, ils ont survécu et ont trouvé le moyen de s'exprimer autrement que derrière l'arc.

- Boston est la quatrième équipe à décrocher un game 7 après avoir perdu les trois premières rencontres de la série et peut devenir la première à aller jusqu'au bout de la remontada. Les Knicks (1951), les Nuggets (1994) et les Blazers (2003) ont tous échoué à l'extérieur dans le game 7, mais Boston sera pour le coup à domicile.

- Erik Spoelstra était déçu après la rencontre, mais il a rapidement affiché toute sa confiance pour le game 7. "Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Les 48 heures qui viennent vont nous servir à trouver le moyen. Rien n'a été facile pour nous cette saison et on va encore s'en sortir dans la difficulté".

