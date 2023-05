Les Celtics y croient, la France se prive de Marine Johannès

Le CQFR du jour est servi ! Théo Haumesser et Shaï Mamou reviennent sur le game 5 entre Boston et Miami, mais aussi sur l'affaire Marine Johannès.

Le CQFR du jour, avec Théo Haumesser et Shaï Mamou (le grand Antoine Pimmel sera de retour la semaine prochaine) revient sur le game 5 de la Finale de la Conférence Est entre les Boston Celtics et le Miami Heat. Boston est toujours en vie et commence à croire en ses chances de réussir un exploit inédit : gagner une série après avoir été mené 3-0. On fait également le point sur l'affaire Marine Johannès et son côté absurde.

Le CQFR sur YouTube

Le CQFR en streaming

Non, Marine Johannès n'a pas "fait un choix"