Donovan Mitchell n'avait jamais raconté les moments qui ont suivi le test positif de Rudy Gobert et ce qu'ils ont déclenché. Il l'a fait cette semaine et c'est édifiant.

Donovan Mitchell est aujourd'hui un joueur des Cleveland Cavaliers, mais sa carrière restera à jamais marquée par ses premières saisons au Utah Jazz. L'arrière All-Star a vécu des moments magnifiques à Salt Lake City, mais aussi des périodes compliquées, comme celle qui a suivi le test positif au Covid de Rudy Gobert, avec lequel il a mis du temps à réparer sa relation. Mitchell était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine. Il est justement revenu sur cette fameuse soirée où la NBA et le monde entier ont appris que le Français avait le Covid.

Le récit est assez fou et replonge bien dans la panique qui régnait partout à l'époque. C'est long, mais la lecture vaut le détour pour bien comprendre ce que Donovan Mitchell et ses coéquipiers ont vécu ce jour-là et ceux qui ont suivi.

"Rudy était forfait parce qu'il était malade, on ne savait pas encore que c'était le Covid. Le match ne démarrait pas et je me suis dit que c'était parce qu'il y avait une fuite au niveau du toit, un truc comme ça. Puis j'ai vu tous ces mecs en combinaison entrer dans la salle. J'ai pensé qu'il y avait un tireur dans la salle, quelque chose de dingue. Je n'ai pas pensé au Covid. Personne ne nous a dit ce qu'il se passait.

Quin Snyder nous a finalement dit que Rudy avait le Covid. On ne savait rien du Covid à l'époque. On est restés 9 heures dans le vestiaire... Les gens de l'Oklahoma ne voulaient absolument pas qu'on aille où que ce soit. On est donc restés 9h là-dedans. On s'est fait tester, avec les premiers tests, ceux qui te rentrent jusqu'au crâne. C'était dur. Je ne dirais pas que c'était la panique dans le vestiaire, mais on ne savait pas quoi faire. Chris Paul, merci à lui, nous a envoyé 15 bouteilles de vin. On s'est bourrés la gueule, je ne vais pas mentir (rires). On savait qu'il n'y aurait pas de match et tout le monde nous téléphonait pour savoir ce qui se passait. On a bu pour oublier qu'on avait peur. Finalement, on nous a laissé partir dans le bus. Toutes les personnes extérieures à l'équipe étaient en combinaison Hazmat. On est arrivé à l'hôtel, il y avait les flics et tous les résidents avaient été évacués. On ne nous a pas donné de nourriture, rien. Moi j'appelais tous les gens de mon répertoire qui avaient un jet privé pour leur demander de nous sortir de là. Personne n'a voulu. On est restés assis là, sur le trottoir, à boire des Bud Light et discuter parce que c'est le truc le plus fou qui nous était jamais arrivé. On pensait qu'aucun de nous n'avait le Covid. Puis Ed Davis, qui avait un rhume, a commencé à tousser et on ne voulait plus qu'il nous approche (rires). C'était fou, comme dans un film. Je n'oublierai jamais".

"J'étais en colère. De toutes les rumeurs qui sont sorties sur Rudy et moi à ce moment-là, c'est probablement la plus exacte"

Sa colère contre Rudy Gobert

"Quand j'ai été testé positif, j'étais en colère. De toutes les rumeurs qui sont sorties sur Rudy et moi à ce moment-là, c'est probablement la plus exacte. J'étais en colère parce qu'à l'époque on ne savait rien et que j'ai pensé que c'est parce qu'il s'était promené et avait fait je ne sais quoi que je l'avais attrapé moi aussi. En vérité, ç'aurait très bien pu être moi qui lui avait donné. [...] Il n'était probablement pas le premier joueur NBA à l'avoir et je n'étais probablement pas le second. Ils ont fermé le quartier général d'Adidas parce que j'avais vu des gens de chez eux quelques jours plus tôt. Ils ont aussi fermé l'école dans laquelle j'ai étudié parce que des élèves de l'établissement étaient venus au match. Ils ont aussi fermé l'hôtel Encore à Boston parce que j'y avais été au casino pour jouer à la roulette pendant cinq minutes. Beaucoup d'endroits ont été fermés simplement parce que j'y avais été. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression que le monde nous regardait, Rudy et moi. Tom Hanks aussi l'a eu ce jour-là. Donc j'ai eu le sentiment qu'on ne parlait que de nous trois sur la planète".

Il a fallu du temps, mais Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont réussi à être à nouveaux coéquipiers et amis, jusqu'à leurs départs respectifs pour Cleveland et Minneapolis. A jamais, comme beaucoup de joueurs durant cette période, ils seront unis par cette période invraisemblable.

