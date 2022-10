Rudy Gobert a joué avec Tony Parker en équipe de France et on dirait bien qu'il lui a emprunté l'un de ses moves préférés pour fêter son premier match officiel chez les Wolves.

Le pivot des Bleus a été excellent et décisif pour Minnesota la nuit dernière contre OKC, compilant 23 points et 16 rebonds. Mais il s'est aussi offert un highlight offensif, ce qui ne lui est pas arrivé si souvent que ça depuis son arrivée en NBA. Son arme ? Un floater !

Au buzzer du 3e quart-temps, Rudy Gobert a intercepté une passe de Shai Gilgeous-Alexander puis a filé en contre-attaque. Pris par le temps, Rudy a dépassé la ligne à 3 points pour rentrer ce shoot improbable qui a permis à Minnesota d'égaliser à 87-87 après des minutes très compliquées.

C'est bon pour la confiance !

Well damn, Rudy Gobert. Where's that floater been??? pic.twitter.com/cfzZvHYfnJ

— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) October 20, 2022