Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pistons : 109-113

Wizards @ Pacers : 114-107

Rockets @ Hawks : 117-107

Bulls @ Heat : 116-108

Cavs @ Raptors : 105-108

Hornets @ Spurs : 129-102

Thunder @ Wolves : 108-115

Knicks @ Grizzlies : 112-115, après prolongation

Pelicans @ Nets : 130-108

Nuggets @ Jazz : 102-123

Mavs @ Suns : 105-107

Blazers @ Kings : 115-108

---

- Il n'y a eu besoin que d'une rencontre pour que tout le monde comprenne l'importance que va avoir Rudy Gobert chez les Wolves. Pour leur première sortie de la saison face à OKC, les Wolves ont pu s'appuyer sur les 23 points et 16 rebonds du Français, dont l'impact a compensé les matches maladroits de Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, qui ont shooté à 6/27 en cumulé.

Rudy s'est en plus fait plaisir en empruntant son floater à Tony Parker au buzzer du 3e quart-temps !

Well damn, Rudy Gobert. Where's that floater been??? pic.twitter.com/cfzZvHYfnJ — CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) October 20, 2022

Le Thunder n'est pas passé si loin d'un upset contre des Wolves clairement en quête d'alchimie, qui ont connu un gros passage à vide dans le 3e quart-temps, en passant de +16 à -6 en un temps record, notamment grâce à Shai Gilgeous-Alexander (32 pts), peut-être pas prévenu de la mission "Shitty for Wemby".

- On ne sait pas si on a juste envie d'applaudir le retour réussi de Zion Williamson ou d'appuyer sur le bouton panique pour les Nets. Un peu des deux, peut-être... Zion et les Pelicans ne sont pas venus à Brooklyn pour faire du tourisme et ont écrasé les Nets, avec 25 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 passes pour l'intérieur All-Star, un an et demi après son dernier match officiel en NBA.

NOLA a montré un visage très intéressant avec Brandon Ingram (28 pts) et CJ McCollum (21 pts) très impliqués dans la démonstration. Les Nets, en revanche, ont procédé par trous d'air, avec la configuration tant redoutée par Kevin Durant : 32 points pour lui et trop de responsabilités offensives. Kyrie Irving (15 pts à 6/19) et Ben Simmons (4 pts, 5 rbds, 5 pds et... une expulsion pour 6 fautes en 23 min) n'ont pas été au niveau espéré pour ce match d'ouverture.

- Ce n'est que de la saison régulière, mais les Suns ont pris une petite revanche sur Dallas, qui les avait éliminés lors des derniers playoffs. Les Mavs ont craqué en dilapidant 22 points d'avance pour se faire doubler en fin de match. Damion Lee, l'une des recrues estivales, a mis les clous au cercueil avec un shoot à 10 secondes de la fin.

Luka Doncic (35 pts, 9 rbds, 6 pds) a tenté d'égaliser de loin au buzzer, sans succès.

Podcast #59 : Nos pronos pour la saison NBA 2022-23 (feat. Rémi Reverchon)

- Ja Morant et les Grizzlies ont débuté leur saison par une victoire en prolongation à domicile contre les Knicks. New York a montré de bonnes choses et s'est accroché, décrochant l'overtime sur un panier à 3 points de Cam Reddish, mais Morant (34 points, 9 passes) et les siens n'avaient vraiment pas envie de démarrer par un revers à la maison.

Tyus Jones a marqué le panier le plus important du match à 47 secondes de la fin pour donner 3 points d'avance à Memphis. Evan Fournier a eu une balle de deuxième prolongation, mais n'a pas pu faire mouche.

Santi Aldama, titulaire pour la première fois en NBA, a été très bon pour remplacer numériquement Jaren Jackson Jr et a signé un double-double (18 pts, 11 rbds).

- Les Blazers ont fêté le premier match de Damian Lillard depuis janvier 2022 par une victoire. Ce n'est pourtant pas le meneur de Portland qui a été le plus décisif sur le parquet de Sacramento. Jerami Grant (23 pts) a plié l'affaire à 50 secondes de la fin sur un panier plus la faute pour gâcher la première de Mike Brown sur le banc des Kings.

- DeMar DeRozan a l'air décidé à montrer que ses standards en NBA sont ceux de la saison dernière et qu'il ne faut plus s'attendre à le voir baisser de niveau. Les Bulls sont allés s'imposer à Miami avec 37 points (28 en 2e mi-temps) et 9 passes pour le Californien, aidé par Nikola Vucevic (15 pts, 17 rbds, 3 ctres).

Les 69 points cumulés de Jimmy Butler (qui a heureusement retrouvé une coupe de cheveux moins flippante) Tyler Herro et Max Strus n'ont pas suffi pour Miami.

- Le premier match du tandem Trae Young-Dejounte Murray avec Atlanta a débouché sur une victoire à domicile contre Houston. Les Rockets et leur jeune escouade ont été accrocheurs, mais le backcourt de All-Stars des Hawks a été suffisamment productif pour aiguiller Atlanta vers la victoire : 20 points, 11 passes, 5 interceptions pour Murray, 23 points, 13 passes pour Young. Point d'amélioration : l'adresse, puisque les deux larrons ont shooté à 15/41 en cumulé.

Chez les Rockets, Jabari Smith a fêté ses débuts en NBA avec 17 points et 7 rebonds à 6/17.

- Les Cavs semblaient avoir le match en main à Toronto, mais le dernier quart-temps et l'absence de Darius Garland, blessé à l'oeil en cours de match, ont été fatals aux hommes de JB Bickerstaff. Donovan Mitchell a quand même plutôt bien réussi ses débuts sous le maillot de Cleveland, avec 31 points, et 9 passes à 12/21. Chez les Raptors, Pascal Siakam a eu le temps de signer un double-double (23 pts, 11 rbds) avant de sortir pour 6 fautes.

🕷 Donovan Mitchell scores his first bucket with the @cavs! #KiaTipOff22 Live Now on NBA League Pass

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/n2YTjNJuHW — NBA (@NBA) October 19, 2022

- Orlando a perdu à Detroit, mais Paolo Banchero (27 pts, 9 rbds, 5 pds) est devenu le troisième n°1 de Draft depuis 1969 à compiler au moins 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour ses débuts en NBA, après Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. Il a aussi mis un joli poster, histoire de marquer le coup.

PAOLO BANCHERO JUST CAUGHT A BODY 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qxpjbhdbMV — Complex Sports (@ComplexSports) October 20, 2022

Dans ce match entre équipes que l'on imagine finir par tanker, Detroit a pris le dessus en partie grâce au talent de Bojan Bogdanovic, qui ne connaît pas vraiment le concept de tanking : 24 points à 6/10 à 3 points. Killian Hayes a joué 16 minutes en sortie de banc pour 3 points, 5 passes, 5 rebonds, 3 interceptions et 1 contre.

Le contre en question, sur Mo Bamba, est plutôt surprenant.

Killian Hayes blocking Mo Bamba. Not sure how to feel pic.twitter.com/PCuHlRJ4p1 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 20, 2022

- Danny Ainge n'a peut-être pas été assez clair avec son nouveau coach Will Hardy dans son speech de début de saison. Personne au Jazz n'a compris qu'il fallait éviter de gagner trop de matches trop rapidement. Utah est allé surprendre Denver, comme si on était en 2021, avec un Collin Sexton en feu en sortie de banc (20 pts en 21 min) et des recrues (Lauri Markkanen et Malik Beasley notamment, mais aussi le rookie Walker Kessler, en double-double) déjà bien adaptées.

Les 27 points de Nikola Jokic n'ont pas suffi et les Nuggets ont été très loin du compte pendant la quasi-totalité du match.

it has been 2.5 hours of this. Collin Sexton staring down the MVP and just going for the throat. love the hoof rev up too by the young bull. https://t.co/glUXlrzX0z pic.twitter.com/fWGyzeHuop — Rob Perez (@WorldWideWob) October 20, 2022

- Pour tanker correctement, les joueurs du Jazz peuvent prendre exemple sur San Antonio, qui a parfaitement débuté sa saison avec une défaite à domicile contre Charlotte, ou sur Indiana, battu à la maison par Washington. Du travail de professionnel, tout en laissant les rookies et les jeunes s'exprimer, à l'image de Bennedict Mathurin (19 pts) pour les Pacers ou du roster le plus jeune de la carrière de Gregg Popovich (23.4 ans de moyenne).