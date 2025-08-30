Après une défaite face à la Turquie (73-93), la Lettonie de Kristaps Porzingis s'est arrachée pour dominer l'Estonie (72-70) vendredi. Et dans ce groupe A, les Lettons vont désormais défier la Serbie ce samedi à 17h. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée pour Porzingis et ses coéquipiers.

Sur ce match, l'intérieur des Atlanta Hawks va se retrouver face à Nikola Jokic. Et avant ce duel, l'ex-joueur des Boston Celtics a été invité à répondre à une question : peut-il contenir le Serbe ? Autant dire qu'il a préféré en rire...

"Ce n'est pas possible. Je ne crois pas hein. Vous savez, ce gars est un génie du basket, alors nous ferons de notre mieux, c'est certain. Nous ferons de notre mieux. Nous allons essayer de lui rendre la tâche aussi difficile que possible, mais le défi est de taille.

Nous avons également une grande opportunité, et c'est tout. Nous allons tout donner et essayer de nous battre contre ce joueur", a résumé Porzingis face à la presse.

Déjà héroïque contre l'Estonie (26 points à 8/12 aux tirs), Kristaps Porzingis va devoir sortir le très grand jeu pour porter son pays face à la Serbie. Et pour tenter de limiter Nikola Jokic, il faudra par contre un effort collectif.