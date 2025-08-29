Eurobasket J3 : L’Allemagne de Schröder et Wagner enchaîne

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Allemagne - Suède (Gr. B) : 105-83

République Tchèque - Turquie (Gr. A) :

Lituanie - Monténégro (Gr. B) :

Estonie - Lettonie (Gr. A) :

Finlande - Grande Bretagne (Gr. B) :

Portugal - Serbie (Gr. A) :

- L'Allemagne continue sa promenade. Déjà dominante lors du premier match de poule contre la Monténégro (106-76), la Mannschaft a roulé sur la Suède (105-83) ce vendredi. C'est simple, les joueurs d'Alex Mumbru ont mené de bout en bout et ils n'ont jamais vraiment été inquiétés après s'être assez vite détachés au score en fin de premier quart-temps. Les leaders allemands se sont montrés à la hauteur, avec par exemple 23 points et 7 passes de Dennis Schröder et 21 points de Franz Wagner. L'Allemagne confirme sa force de frappe offensive en dépassant pour la deuxième fois la barre des 100 points en autant de rencontres. Très analytiques dans leur approche, ils ont brillé à trois-points et dans la raquette ne laisser aucune chance à leurs adversaires. Grands favoris avec les Serbes, les voilà déjà bien lancés dans cette compétition.

Crédit photo : FIBA