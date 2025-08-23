Trey Murphy, deux cadors de l’Ouest ont tenté le coup 👀

Dans le marasme des New Orleans Pelicans, Trey Murphy représente l'une des rares satisfactions. Logiquement, dans le projet de reconstruction de cette équipe, l'ailier de 25 ans occupe un rôle important. La preuve avec sa prolongation pour 112 millions de dollars sur 4 ans.

Mais sans surprise, d'autres équipes ont également vu ses bonnes performances. Et elles aimeraient bien profiter des décisions parfois difficiles à comprendre des Pelicans pour le récupérer.

Ainsi, selon l'insider Jake Fischer, Murphy fait l'objet d'un intérêt sérieux des Golden State Warriors et des San Antonio Spurs. Les Californiens ont même contacté les Pelicans durant l'été pour tenter de monter un trade.

Mais New Orleans a totalement fermé la porte à cette idée. Et j'ai envie de dire : heureusement ! Dans le projet très flou de cette formation, l'ancien de Virginia incarne une certitude pour envisager un avenir intéressant.

Trader Trey Murphy - même s'il faudrait voir la contrepartie - serait un choix vraiment très étonnant. Les Pelicans n'ont pas (encore) fait cette erreur. Pour rappel, il tournait à 21,2 points (à 36,1% à trois points), 5,1 rebonds et 3,5 passes décisives de moyenne sur la saison 2024-2025.

Le joueur sur lequel il est le plus difficile de défendre pour Trey Murphy ? Shai Gilgeous-Alexander