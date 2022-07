Alex Antetokounmpo rejoint l’équipe de G League des Bucks

Les Milwaukee Bucks sont une véritable affaire de famille. Les dirigeants tiennent toujours à mettre Giannis Antetokounmpo dans les meilleures conditions, quitte à recruter ses frères. Après Thanasis, c’est au tour d’Alex Antetokounmpo de rejoindre l’organisation.

Le Wisconsin Herd, l’équipe de G League des Bucks, a récupéré les droits du plus jeune de la fratrie dans un transfert. La contrepartie en échange de Jalen Lecque, ainsi envoyé aux Raptors 905. Milwaukee obtient également un second tour de draft dans le trade.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Alex Antetokounmpo and a second-round pick in the 2023 NBA G League Draft from the Raptors 905 in exchange for the returning player rights of Jalen Lecque.

📰: https://t.co/9p8oeKe8at pic.twitter.com/vIkhZUjPA5

— Wisconsin Herd (@WisconsinHerd) July 25, 2022