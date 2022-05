Giannis Antetokounmpo veut jouer l’Eurobasket avec la Grèce

Giannis Antetokounmpo a l’intention jouer le Championnat d’Europe de basket 2022 avec la Grèce. Le double MVP et champion NBA serait actuellement en train de se préparer pour rejoindre l’équipe nationale en septembre.

Malgré une nouvelle saison impressionnante, le parcours du « Greek Freak » en playoffs s’est arrêté plus tôt que prévu. Cette année encore, il a terminé parmi les finalistes pour le titre de MVP. Il est effectivement difficile de passer à côté de sa saison régulière à 29,9 points, 11,6 rebonds et 5,8 passes de moyenne. Pourtant, cela n’a pas empêché les Boston Celtics d’éliminer les Milwaukee Bucks en sept matches au second tour.

Ces vacances anticipées lui auront au moins permis de consacrer du temps à d’autres activités. En l’occurrence, Antetokounmpo peut prendre un repos bien mérité, mais aussi travailler sur son jeu. L’objectif : remporter l’EuroBasket 2022 avec sa l’équipe nationale.

Giannis Antetokounmpo à l'Euro, un statut bientôt confirmé ?

Selon Niko Sizis, General Manager de la Grèce, de longs playoffs n’auraient rien changé à son envie de jouer avec la sélection hellénique. Giannis le lui aurait même confirmé en personne. En effet, lui et le directeur des équipes nationales, Dimos Dikoudis, s’étaient rendus à Milwaukee en mars pour le rencontrer avec son frère, Thanasis Antetokounmpo.

« Honnêtement, je voulais que Giannis réussisse en playoffs. Nous étions convaincus après notre voyage à Milwaukee qu’il voulait vraiment jouer pour l’équipe nationale cette année. Son statut (pour l’Euro) n’aurait pas été affecté par une plus longue campagne en postseason.

Même s’il avait été sacré champion, il aurait volontiers joué pour nous. Nous attendons qu’il se repose avant d’organiser une nouvelle entrevue pour confirmer sa disponibilité », a-t-il confié à la chaîne de télévision grecque ERT.

La Grèce se déplacera à Milan pour affronter le reste du groupe C, du 2 au 8 septembre. Elle devra se battre avec la Croatie, l’Estonie, l’Italie, le Royaume Uni et l’Ukraine pour décrocher l’une des quatre places pour la suite du tournoi, à Berlin.

Giannis Antetokounmpo sera certainement le meilleur joueur de l’équipe et du groupe. Il commence à connaître ces compétitions internationales. Le Greek Freak a déjà participé à la Coupe du Monde de basket de 2014 et 2019, ainsi qu’à l’EuroBasket en 2015.

L’équipe de Grèce n’a pas remporté une seule médaille au Championnat d’Europe depuis 2009. La dernière fois que les bleus et blancs ont goûté l’or remonte même à 2005. Finalement, sous l’impulsion de l’un des meilleurs joueurs du monde, peuvent-ils espérer renouer avec la victoire cette année ? Réponse en septembre.

