Alex Caruso a rejoué, l’impact du Divin Chauve a été immédiat

Alex Caruso a manqué 22 matches avec les Bulls depuis la faute grossière et dangereuse de Grayson Allen, qui a entraîné sa fracture au poignet. Le joueur des Bucks n'a pas contacté Caruso pour s'excuser, ni prendre de ses nouvelles. Il a forcément dû entendre parler de son retour, en revanche. Cette nuit, Caruso a retrouvé le terrain au grand plaisir des fans de Chicago qui l'avaient rapidement adopté à son arrivée en provenance des Lakers à l'intersaison.

Il n'a pas fallu longtemps au "Divin Chauve", dont les aptitudes défensives étaient l'un des moteurs des Bulls en début de saison, pour avoir un impact. Chicago n'avait plus limité une équipe adverse sous la barre des 100 points depuis... la dernière apparition d'Alex Caruso, justement lors de ce match de triste mémoire pour lui face à Milwaukee.

Celui que LeBron James aimait surnommer "The GOAT" a passé 29 minutes sur le terrain en sortie de banc contre Cleveland, avec 11 points, 4 passes et 4 interceptions, tout en pilotant les efforts défensifs de son équipe. Comme avant sa blessure, le Texan a eu une énergie et une intelligence contagieuses.

"Alex est très vocal et son leadership nous aide à être meilleurs de ce côté-là à chaque fois qu'il est là. Ce que j'aime avec lui, c'est que non seulement il est très généreux pour donner des conseils et des encouragements et partager son expérience, mais il est aussi capable d'en recevoir. C'est ce qui le rend assez unique", a salué son coéquipier Ayo Dosunmu devant la presse après la rencontre.

Alex Caruso était lui aussi satisfait d'avoir pu aider son équipe à poursuivre sa remontée au classement.

"C'était une super sensation. Je suis heureux de simplement pouvoir rejouer au basket. Je me suis vu en train de sourire pendant les échauffements, de joie d'être là. Quand le match a commencé, je me suis levé du banc pour célébrer des actions où ce n'était sans doute pas nécessaire (rires)".

Chicago est 4e de la Conférence Est, à trois longueurs de Miami, le leader. Avec le retour de Caruso, les Bulls peuvent parfaitement retrouver une dynamique qui leur permettra de conserver l'avantage du terrain au 1er tour.

