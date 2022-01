Alex Caruso blessé : Le vilain coup d’Allen lourd de conséquences

Attrapé en l’air par Grayson Allen puis envoyé au sol, Alex Caruso s’est cassé le poignet et il va manquer deux mois de compétition.

La réputation de Grayson Allen n’est plus à refaire. Le joueur des Milwaukee Bucks est considéré comme un joueur dangereux depuis ses années à l’université de Duke. Et ce n’est pas prêt de changer, encore moins après son « attentat » sur Alex Caruso ce weekend. Sa faute stupide fait beaucoup parler depuis vendredi soir. Allen l’a fauché en plein vol pour l’envoyer au sol.

Grayson Allen, les Bulls furieux de sa faute dangereuse !

Furieux, Alex Caruso s’estimait chanceux d’en être sorti quasiment indemne après le match. Malheureusement… la mauvaise nouvelle est tombée plus tard. En réalité, il s’est bel et bien blessé sur cette action. Il s’agit carrément d’une fracture du poignet qui va l’écarter des terrains pendant six à huit semaines ! De quoi écœurer son agent.

« J’espère que la ligue ne va pas seulement prendre en compte ce geste dangereux et absolument pas nécessaire qui a causé la blessure d’Alex mais aussi l’historique de son agresseur. C’était un coup bas alors que le joueur était en l’air et qui va causer une opération. J’espère que la sanction enverra un message clair pour montrer que ce genre de geste n’a pas sa place en NBA », confie le représentant du joueur.

La ligue étudie pour l’instant le dossier. Grayson Allen avait été expulsé à la suite de cette faute de boucher. Mais quelle que soit la sanction, les Bulls seront tout de même privés de l’un de leurs joueurs les plus importants. Et le timing est particulièrement mauvais puisque la franchise de l’Illinois, à la lutte pour la première place à l’Est, se retrouve aussi sans Lonzo Ball.