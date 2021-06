Alex Caruso, un détour par la case prison avant sa Free Agency

Alex Caruso a visiblement besoin de se détendre après l'élimination des Los Angeles Lakers en Playoffs. Mais le meneur de jeu vient de s'offrir une affaire extra-sportive dont il aurait aimé probablement se passer.

Présent à l'aéroport de l'université de Texas A&M, le joueur de 27 ans a été visé par un contrôle de ses bagages avant de prendre son vol. Et lors de la fouille, le service de sécurité de l'aéroport a trouvé de la marijuana et le matériel pour la fumer.

Interpellé par la police selon ESPN, Caruso a réalisé un rapide passage en prison après le paiement d'une caution. Pour rappel, il ne s'agit pas d'un secret, plusieurs joueurs NBA utilisent régulièrement de la marijuana.

Dans certains états des Etats-Unis, il s'agit d'ailleurs d'une substance autorisée. Notamment en Californie, mais pas dans le Texas. Cette affaire ne devrait pas ternir la réputation de Caruso au sein de la Ligue.

Agent libre sur cette intersaison, le natif de College Station dispose d'une excellente cote de popularité. Les Los Angeles ont d'ailleurs l'intention de le conserver, mais la concurrence s'annonce importante sur ce dossier. Alex Caruso, malgré cet incident, devrait avoir l'embarras du choix pour la suite de sa carrière.

