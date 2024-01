Alex Caruso aurait aimé voir son évolution aux Lakers

En 2021, les Los Angeles Lakers ont perdu l'un des chouchous des supporters, Alex Caruso. Essentiel dans la quête du titre dans la bulle en 2020, le meneur a choisi de mettre les voiles pour les Chicago Bulls lors de sa Free Agency.

Un choix financier pour le joueur de 29 ans, révélé au haut niveau tardivement. Alors que les Angelenos lui proposaient 21 millions de dollars sur trois ans, le natif de College Station a accepté les 37 millions des Bulls.

Pour autant, avec le recul, Caruso se demande l'évolution qu'il aurait pu avoir avec les Lakers.

"Si je me pose parfois des questions sur les Lakers si j'étais resté ? Oui, bien évidemment. Tout simplement parce que j'ai bien joué avec eux quand j'étais là-bas. Je sais l'apport que j'ai eu. Et je me suis amélioré. Je m'attendais à ce que je m'améliore.

C'est en fait ce qui m'a fait avancer. J'ai continué à m'améliorer et j'ai fini par arriver à un point où je ne pouvais plus rester. J'y ai toujours pensé parce que ces deux-là (LeBron James et Anthony Davis) sont mes frères. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble.

C'est toujours un plaisir de les voir. De temps en temps, on pense à ce qui aurait pu se passer", a ainsi reconnu Alex Caruso pour Fox Sports.

Et les Lakers se posent très certainement la même question. Sans le prix XXL fixé par les Bulls, Los Angeles aurait d'ailleurs certainement tenté de le récupérer.

Alex Caruso, les Bulls fixent un prix XXL pour un trade