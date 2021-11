Alex Caruso explique pourquoi il n’est pas resté aux Lakers

Il ne paye pas de mine et sa popularité n’est pas tout à fait à la hauteur de son rendement sur le terrain mais Alex Caruso reste un très bon joueur de basket. Un arrière précieux pour ses équipes, en étant constamment dans la recherche de ce qui peut aider les siens à gagner. Que ce soit en défense, à la passe, en tirant de loin, etc.

Les Los Angeles Lakers tenaient une vraie belle pioche, dénichée en G-League en 2017. Mais malgré l’impact du bonhomme dans la quête du titre 2020, les Californiens ne l’ont finalement pas conservé à l’expiration de son contrat. Il a donc rejoint les Chicago Bulls pour 36 millions sur 4 ans pendant l’intersaison. Un départ qu’il explique lors de son passage dans le podcast de JJ Redick.

« Les Lakers m’ont fait une première offre. Je savais que je n’allais pas l’accepter parce que je pouvais avoir beaucoup plus de la part d’autres équipes. Pendant deux ou trois ans, tout le monde m’a dit que je n’avais pas le niveau pour jouer en NBA. J’ai dû me battre pour me faire ma place. Donc je me devais de chercher le plus gros contrat possible. On parle de la vraie vie là. »

« Donc j’ai eu l’offre des Bulls et je suis retourné voir les Lakers pour savoir s’ils comptaient s’aligner. Ils m’ont dit non. J’ai proposé un peu moins. Ils m’ont encore dit non. »