Alex Caruso, le monstre discret a encore frappé

Ce n'est pas la première fois que l'on s'émerveille ici des prouesses d'Alex Caruso. Comme beaucoup d'hommes qui perdent leurs cheveux de manière prématurée Le joueur des Chicago Bulls est fréquemment épatant depuis son éclosion sous le maillot des Los Angeles Lakers et ce que ses anciens coéquipiers ont vu de lui la nuit dernière dans le game 2 contre Milwaukee a dû leur rappeler à quel point il leur aurait été précieux ces derniers mois... Caruso, aka "Le Divin Chauve", a été monumental sur le parquet des Bucks pour permettre aux Bulls de revenir à 1-1. Evidemment, on retiendra la performance de DeMar DeRozan, auteur de 41 points après avoir dévissé dans le game 1. Mais sans Alex Caruso, il est probable que Chicago ait hébergé le game 3 en étant mené 2 à 0.

Si l'on s'en tenait au strict plan statistique, à peine soulignerait-on sans doute la prestation de Caruso. Titulaire pour cette partie, il a compilé 9 points (à 3/8, uniquement des paniers à 3 points), 10 passes, 2 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Pour mettre un peu plus en valeur son apport, on pourrait aussi mentionner le fait qu'il n'a perdu aucun ballon en 38 minutes de jeu et qu'il affiche le meilleur différentiel +/- du match avec un joli +16. Malgré tout, en se contentant du contenu chiffré, ce serait faire injure à ce qu'il a réellement déclenché sur le terrain.

Alors que Giannis Antetokounmpo était en train de poser un match à 33 points, 18 rebonds et 9 passes, Alex Caruso a tourné son QI défensif et son attention sur le Greek Freak. En général, c'est peine perdue, tant Giannis est inarrêtable dans les fins de match lorsqu'il a décidé qu'il était l'heure de passer la seconde. Les Nets et les Sixers en savent quelque chose. Caruso a réussi le petit exploit de priver le MVP des Finales 2021 de l'opportunité d'être le roi du money time. En le coupant autant que possible du ballon, puis en le tenant de manière suffisamment intense sur les dernières minutes, au point de le pousser à la faute offensive à 5 secondes de la fin pour entériner la victoire des Bulls.

Alex Caruso with the big charge on Giannis! 9 points, 10 assists, 2 steals, 2 blocks, and some lockdown defense for the Carushow 🔥pic.twitter.com/AoAAL9BBj3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 21, 2022

L'ancien joueur des Lakers a piloté les déplacements de ses camarades et, comme au plus fort de la bonne période de son équipe en début de saison jusqu'à sa blessure, a fait tous les bons choix imperceptibles au premier coup d'oeil. En attaque, comme en défense, même si c'est pour ce dernier secteur qu'on l'encense à nouveau aujourd'hui. Il y a aussi quelques coups de patte visibles, comme cette passe, l'une des 10 qu'il a réalisées sur le parquet du Fiserv Forum.

Game high 10 assists for Caruso. This one to LaVine was a beauty. pic.twitter.com/4arczpKy5G — LakeShowScoop (@LakeShowScoop) April 21, 2022

Si vous doutiez de la place d'Alex Caruso dans la hiérarchie du vestiaire des Bulls, on vous recommande de regarder l'extrait posté sur le compte Twitter de la franchise peu après le match. On y voit Billy Donovan féliciter ses joueurs dans un bref discours, puis s'interrompre lorsqu'il voit que son meneur réclame la parole. Ce ne sont pas DeMar DeRozan, Zach LaVine ou Nikola Vucevic, de multiples All-Stars, ou Tristan Thompson, le seul autre champion NBA du groupe, qui sont les premiers à interpeller leurs camarades, mais bien Caruso.

"On a automatiquement l'avantage maintenant. Mais c'est la nature humaine : on vient de gagner, ils viennent de perdre et ils seront l'équipe la plus affamée lors du game 3. Profitez de cette victoire. Apprenez d'elle. Et revenez avec la même mentalité pour le match suivant".

Lui reviendra avec les mêmes armes et l'envie de faire vaciller le champion NBA, c'est une certitude.

Lakers fans watching Alex Caruso right now pic.twitter.com/PHCKEIuIvL — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) April 21, 2022

