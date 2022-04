Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Celtics : 107-114 (0-2)

Sixers @ Raptors : 104-101, après prolongation (3-0)

Bulls @ Bucks : 114-110 (1-1)

- On pensait que cette série entre Philadelphie et Toronto serait accrochée et que les Sixers auraient du mal à avoir mener les débats sereinement. Raté ! Même si les hommes de Doc Rivers ont tremblé et été contraints d'aller en prolongation, ils sont bien ressortis vainqueurs du game 3 au Canada pour désormais mener 3-0.

Le coupable ? Joel Embiid, bien sûr. Alors que l'on se dirigeait vers une deuxième prolongation et que les Sixers n'avaient jamais mené avant l'overtime, le Camerounais a jeté un coup de froid monumental sur la salle avec un shoot et un panier à 3 points meurtrier à 0.8 seconde de la fin.

JOEL WINS IT FOR THE SIXERS FROM DEEP IN OT!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/gYFaKf6GY9 — NBA (@NBA) April 21, 2022

Les Raptors ont tenté de jouer la carte de l'agressivité pour tenter de déstabiliser Philadelphie. On a vu des séquences où Fred VanVleet a envoyé Joel Embiid au sol et la tactique a globalement fonctionné. Il aurait fallu un peu plus d'adresse sur la ligne a bon moment - le 0/2 de Precious Achiuwa en fin de 4e laissera des regrets - et d'adresse tout court pour Toronto, aucun des quatre joueurs les plus prolifiques offensivement ne parvenant à shooter à 50%.

Danny Green a failli totalement vriller après avoir reçu une faute technique et ses propres coéquipiers ont donné l'impression qu'ils allaient le châtier physiquement s'il ne retrouvait pas ses esprits...

The Sixers tried basically everything to calm Danny Green down 👀😅 pic.twitter.com/MDoYdGDkuK — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 21, 2022

- On pensait les Bulls incapables de faire mieux que durant la saison régulière où ils ont constamment perdu contre les équipes les mieux classées de NBA. Chicago a montré un autre visage et s'est tout simplement payé le champion sur son parquet, dans une série où on imaginait déjà Chicago s'envoler après le game 2. Les joueurs de Billy Donovan ont tenu bon et se sont accrochés au talent de DeMar DeRozan, excellent (41 pts) et clutch avec un panier en pénétration ultra difficile devant Giannis Antetokounmpo à quelques secondes du terme pour plier l'affaire.

Le All-Star avait prévenu qu'on ne le reverrait pas shooter à 6/25 sur cette série comme au game 1 et il a joint les actes à la parole : 41 points, 7 rebonds et 4 passes à plus de 50%.

L'autre joueur-clé du match pour les Bulls se nomme Alex Caruso. Le Divin Chauve a livré une prestation défensive assourdissante, notamment en tentant de freiner Giannis (33 pts, 18 rbds, 9 pds quand même...) et en se montrant contagieux par sa discipline et son intensité.

C'est peut-être aussi sur la ligne que les Bucks ont laissé filer ce match : 20/31, dont 7 ratés par Giannis Antetokounmpo.

- Les Celtics ont préservé l'avantage du terrain et mènent désormais 2-0 contre Brooklyn avant que la série ne s'envole pour New York. Les Nets peuvent avoir des regrets puisque malgré le climat hostile, ils ont compté jusqu'à 17 points d'avance avant de se faire remonter et de ne pas voir le jour dans le 4e quart-temps (29-17).

La meilleure défense de NBA a parlé et Kevin Durant lui-même n'a pas réussi à naviguer correctement au milieu des lignes ennemies. Une fois n'est pas coutume, "KD" est passé à côté de son match en termes d'adresse (4/17) et n'a dû ses 27 points qu'à son adresse sur la ligne. Kyrie Irving n'a pas été beaucoup plus tranchant : 10 points à 4/13.

Le garçon le plus en forme du côté de Boston aura été Jaylen Brown, hyperactif des deux côtés du terrain (22 pts à 9/18). Les cinq titulaires des Celtics ont tous marqué entre 12 et 22 points. Ime Udoka peut se satisfaire de l'apport de son banc, qui a marqué 30 points avec seulement trois joueurs, dont Grant Williams (17 pts à 100%).

Les Nets, qui semblent toujours espérer un retour de Ben Simmons au cours de la série, vont donc devoir se faire respecter à la maison à partir de ce weekend pour que cette opposition tienne ses promesses et ne soit pas une promenade (relative) pour les Celtics.

