All-NBA Teams : Jalen Rose regrette son vote douteux

Sans surprise, Kyrie Irving ne fait partie d’aucune All-NBA Team cette saison. Malgré ses moyennes de 27,4 points, 5,8 passes et 4,4 rebonds, son absence pendant la majorité de la saison semblait le disqualifier pour cette récompense. C’était un consensus pour tous les votants… sauf un, Jalen Rose.

L’ancienne star de la NBA a décidé de lui accorder son vote en dépit de ses 53 matches manqués. Avec une voix pour la "Third Team", le meneur des Nets a donc fini avec un unique point. Bien loin du total de Trae Young (110 points), dernier guard sélectionné dans le troisième cinq.

"Je dois assumer. Parce que je suis la seule personne qui a voté Kyrie Irving pour la All-NBA Third Team. Je suis la seule personne à l’avoir fait.

Je me laisse hypnotiser par son talent, mais c’était une erreur de le mettre dans la Third Team. Et je suis heureux que ça n’ait pas coûté sa place à Trae Young, parce qu’il la mérite plus", a admis Jalen Rose.