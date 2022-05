Comme tous les ans, la Ligue a dévoilé les équipes All-NBA après les votes des journalistes. Sans surprise, on retrouve le MVP de la saison, Nikola Jokic, au sein de la "First Team". Le Serbe des Denver Nuggets est accompagné par deux Européens : le Grec Giannis Antetokounmpo et le Slovène des Dallas Mavericks Luka Doncic.

D'ailleurs, le patron des Milwaukee Bucks s'impose comme le seul joueur choisi à l'unanimité ! Pour épauler ce trio déjà présent dans ce 5 majeur l'an dernier, deux petits nouveaux sont à l'honneur : l'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum et l'arrière des Phoenix Suns Devin Booker.

Vous l'aurez compris, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid s'impose comme le grand perdant de cette édition. Malgré sa saison exceptionnelle et son statut de dauphin au MVP, le Camerounais figure "seulement" dans la "Second Team".

Malgré la possibilité pour les votants d'associer Jokic et Embiid, une configuration plus classique l'a finalement emporté. Au détriment du pivot, qui a pourtant reçu plus de votes que Tatum. A ses côtés, Kevin Durant (Brooklyn Nets), Stephen Curry (Golden State Warriors) et DeMar DeRozan (Chicago Bulls) ont été plébiscités. Et le jeune meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant connait lui aussi sa grande première.

Enfin, la "Third Team" va profiter de l'expérience de LeBron James (Los Angeles Lakers) et de Chris Paul (Phoenix Suns) pour encadrer Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Trae Young (Atlanta Hawks) et Pascal Siakam (Toronto Raptors).

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season. More ➡️ https://t.co/nzFuNn37iT Voting results ⬇️ pic.twitter.com/62uiQpWv4o — NBA Communications (@NBAPR) May 25, 2022

Avec cette 18ème sélection, le King continue ainsi de marquer l'histoire en améliorant son propre record NBA. Comme toujours, les équipes All-NBA peuvent avoir de grosses conséquences financières. Sur cette année, Booker et Towns se retrouvent ainsi éligibles à une prolongation supermax cet été, 211 millions de dollars sur 4 ans.

Déjà signée, la prolongation de Young va du coup passer de 177 à 212 millions de dollars sur 5 ans. On notera tout de même l'absence de Rudy Gobert, sélectionné sur 4 des 5 dernières éditions.

