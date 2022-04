Giannis Antetokounmpo continue d'écrire sa légende en NBA. La nuit dernière, l'ailier a été le grand artisan de la victoire des Milwaukee Bucks face aux Brooklyn Nets (120-119). Avec 44 points, 14 rebonds 6 passes décisives, le Grec a montré la voie à ses partenaires.

Au passage, le leader des Bucks a ainsi fait l'histoire de son équipe. Désormais, le Greek Freak s'impose comme le meilleur marqueur de l'histoire de Milwaukee. Devant Kareem Abdul-Jabbar avec 14 211 points en carrière.

Un bel accomplissement à 27 ans. Mais de son côté, le natif d'Athènes veut voir plus loin.

"Cela n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'au final, si vous ne faites pas une saison réussie, si vous n'essayez pas de continuer à vous améliorer, à rester humble et heureux, à jouer jusqu'en mai ou juin, personne ne se souviendra de ça.

Donc je veux juste que nous restions humbles. Je veux moi-même rester humble. Je sens que plus je suis humble et plus je reste affamé, plus je peux accomplir de choses. Plus je peux créer de l'art. Jouer au basket, c'est comme créer de l'art, alors plus je peux prolonger ma carrière.

Donc je dois juste rester humble, continuer à essayer de rendre mes coéquipiers géniaux, gagner des matchs, et de bonnes choses comme ce soir arriveront", a résumé Giannis Antetokounmpo face à la presse.