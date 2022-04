Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Pistons : 94-102

Bucks @ Nets : 120-119, après prolongation

Cavs @ Hawks : 107-131

Clippers @ Bulls : 130-135, après prolongation

Lakers @ Jazz : 109-122

LeBron James épuise-t-il toutes ses franchises en 4 ans ?

- Les Lakers n'auront pas réussi à tenir la 10e place très longtemps... Il leur a suffi de jouer un match de basket pour redescendre au 11e rang et être virtuellement en vacances prématurées. Toujours sans LeBron James, dont on se demande si on le reverra cette saison, ni Anthony Davis, Los Angeles a redonné confiance à Utah, qui restait sur 5 défaites de suite.

Le Jazz s'est repris dans le sillage de Rudy Gobert (25 points, 17 rebonds, 2 contres) et Donovan Mitchell (29 pts), pendant que Russell Westbrook (24 pts) et Dwight Howard (21 pts, 12 rbds) tentaient de maintenir les Lakers à flot.

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks sont en train de prendre un malin plaisir à rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas sous-estimer leurs chances de back to back. Dans un clash avec les Nets cette nuit, le Greek Freak a marqué les esprits, à commencer par ceux des joueurs de Brooklyn.

Giannis est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de Milwaukee, devant Kareem Abdul-Jabbar, en inscrivant un panier à 3 points pour arracher la prolongation, puis s'est montré clutch sur la ligne en overtime pour doucher Kevin Durant (26 pts, 11 pds), Kyrie Irving (25 pts) et leurs camarades. Le MVP des Finales en titre a compilé 44 points, 14 rebonds et 6 passes, tout en déplorant 8 pertes de balle dont personne ne se souciera pourtant, tant il est dominant en ce moment, juste avant les playoffs NBA.

Ce panier à 3 points et ces lancers précieux sont symboliques des progrès de Giannis Antetokounmpo dans deux domaines pour lesquels il n'avait pas de vraie prédisposition.

🇬🇷 The Greek Freak became the @Bucks All-Time scoring leader on his CLUTCH 3-pointer to force OT, then followed that up by hitting the game-winning free throws in overtime! #FearTheDeer@Giannis_An34: 44 PTS, 14 REB, 6 AST pic.twitter.com/YheYxqo8kj

— NBA (@NBA) April 1, 2022