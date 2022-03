Giannis Antetokounmpo n’en a vraiment plus rien à cirer du titre de MVP

Giannis Antetokounmpo se trouve clairement dans la course pour le titre de MVP cette saison. Avec Joel Embiid et Nikola Jokic, l'ailier des Milwaukee Bucks s'impose comme l'un des favoris. Mais le Grec ne le savait même pas.

Vainqueur à deux reprises de cette récompense individuelle (2019 et 2020), le leader de la franchise du Wisconsin a désormais d'autres objectifs. Champion NBA l'an dernier, le joueur de 27 ans veut surtout revivre cette sensation.

Pour le MVP, Antetokounmpo ne s'intéresse visiblement pas à la lutte.

"Si je me préoccupe pas du titre de MVP ? Oh que non ! Je l'ai déjà fait, qui se trouve dans la course ? J'ai déjà gagné ce trophée. Je suis totalement ok avec moi-même à ce niveau. En plus, je n'ai pas les réseaux sociaux sur mon téléphone. Donc je ne peux pas suivre tout ça", a répondu Giannis Antetokounmpo pour The Athletic.