Et si Lebron James apportait un nouveau titre à Cleveland ?

Match 7 des Finals : Lebron a le panier de la gagne, il shoot, et tout cleveland retient son souffle, ça ressort et Cleveland gagne le titre. Oui on est en 2025 et Cleveland est champion non seulement sans Lebron James mais contre lui. Ce ne serait pas une belle histoire ?

Bon ce scénario est très peu probable mais étant donné le classement de Cleveland, leur présence en finale est possible. Les Lakers ont l'air d'être sur une bonne dynamique.

L'idée m'est venue en réfléchissant au pire Match up pour les Lakers et leur SMALL BALL (c'est comme du small ball mais sans petit) et les Cavs avec Allen et Mobley c'est assez chiant pour eux, les deux peuvent prendre le scoring si on les laisse tranquille.

Et les haters pourront dire qu'il aurait dû laisser la dernière possession à Luka.