Jayson Tatum, un délit de sale gueule permanent ? 🤐

Jayson Tatum est-il considéré à sa juste valeur dans le paysage de la NBA ? Il s'agit d'un débat qui revient régulièrement autour de la superstar des Boston Celtics. A 26 ans, l'ailier a pourtant fait ses preuves.

Personnellement, je le vois comme l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Top 10 garanti, et même certainement Top 5. Pour autant, j'arrive à comprendre pourquoi il divise. Notamment par rapport à sa personnalité.

Par contre, j'ai plus de mal sur les critiques sur son jeu. En étant ciblé par les équipes adverses, je l'ai tout de même vu capable de mener son équipe vers le titre NBA. Et même si Jaylen Brown a reçu les récompenses individuelles (MVP des Finales et de la finale de la Conférence Est) lors de cette campagne 2024-2025, j'ai trouvé Tatum plus "important" - surtout sur les Finales -.

De son côté, le talent des Celtics pense qu'il souffre d'un délit de sale gueule.

"Si je me sens apprécié à ma juste valeur par rapport à ce que j'ai réalisé ? Honnêtement, non. Si on retire mon nom et mon visage de mes accomplissements et qu'on dit simplement : 'voici ce que le joueur A a réalisé à 26 ans'. Les gens diraient des choses totalement différentes à mon sujet", a commenté Jayson Tatum pour le Washington Post.

Pour rappel, à 26 ans, il est notamment :

double champion olympique (2020 et 2024)

champion NBA (2024)

finaliste NBA (2022)

six fois All-Star (une fois MVP)

trois fois All-NBA First Team (une fois All-NBA Third Team)

A ce stade de la carrière de Jayson Tatum, certaines légendes NBA étaient loin de pouvoir afficher un tel CV...