Jayson Tatum, sa réponse aux critiques

Jayson Tatum est, sans le moindre doute, une superstar en NBA. L'ailier des Boston Celtics a désormais un titre NBA à son palmarès. Et pourtant, le joueur de 26 ans doit toujours composer avec de nombreuses critiques.

Parfois considéré comme trop "soft", le natif de Saint-Louis fait souvent l'objet de doutes concernant son leadership. Certains considèrent Jaylen Brown, MVP de la finale de la Conférence Est et des Finales NBA, comme le véritable patron des Celtics.

Au courant des arguments de ses détracteurs, Tatum a appris à faire avec.

"Surpris par tout ça ? Non. Je pense que ça vient avec le fait d'être l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Et ensuite, plus tu accomplis des choses, plus les gens vont pinailler sur de petits détails.

Si je n'étais pas qui je suis ou si je n'avais pas un certain statut, les gens ne parleraient probablement pas autant de moi. Mais je ne suis pas la première superstar de l'histoire de la ligue à être confrontée à cela. Cela vient avec", a relativisé Jayson Tatum pour MassLive.

Petit à petit, Jayson Tatum en devient presque sous-estimé. Et pourtant, il enchaîne, avec régularité, les bonnes performances. Il y a une seule réponse à apporter : gagner, encore et encore.

