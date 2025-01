Jayson Tatum explique pourquoi il est aussi fort à l’extérieur

Jayson Tatum est un joueur fiable et régulier, sans vrais coups de mou et périodes difficiles au cours d'une saison, depuis son avènement comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Mais cette saison, il l'est encore plus lorsque les Boston Celtics jouent à l'extérieur. Sur les 16 matches disputés par les champions en titre hors de leurs bases, Tatum tourne à 31.6 points de moyenne à 49% d'adresse. Noa Dalzell, de SB Nation, lui a demandé s'il y avait une raison qui pouvait expliquer cette solidité dans les matches à l'extérieur. Réponse de Jayson Tatum :

"Les enfants ont peut-être eu une place pour un match de leur équipe contre nous pour leur anniversaire ou à Noël, parce que c'est la seule fois que je serai dans leur ville. Voilà pourquoi je ne veux jamais manquer de matches à l'extérieur".

Boston est à 13-3 sur les matches en déplacement cette saison. Jayson Tatum tourne lui, au global, à plus de 28 points, 9 rebonds et 5 passes, à 46%. Sauf cataclysme, il sera All-Star pour la 6e fois de sa carrière dans quelques semaines.