All-Star Game : La NBA annonce les titulaires, avec un LeBron record

Nous connaissons les 10 premiers joueurs qui participeront au All-Star Game, le 18 février au Gainbridge Field House d’Indianapolis. La NBA a annoncé les titulaires pour le match de gala ce jeudi, avec LeBron James en tête d'affiche.

La sélection de l'Ouest :

La sélection de l'Est :

Les titulaires ont été choisis en combinant le vote des fans (50% du processus de sélection), des médias (25%) et des joueurs (25%). Les 14 remplaçants, sélectionnés par les entraîneurs de chaque conférence, seront annoncés dans la nuit du 1er au 2 février, à 2h du matin en France.

La NBA confirme un retour aux sources pour le All-Star Game 2024

LeBron James est sans conteste la tête d'affiche de ce groupe. L'ailier des Lakers est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à cumuler 20 sélections au All-Star Game, dépassant ainsi les 19 de Kareem Abdul-Jabbar. À 39 ans, il a été All-Star pendant plus de la moitié de sa vie, un indicateur supplémentaire de sa longévité exceptionnelle.

LeBron James has set the record for most NBA All-Star selections with 20.

James is an All-Star starter for the 20th straight year – a streak that began in 2005, his second NBA season. He is set to play in his 20th All-Star Game, extending his record.

Most All-Star selections ⬇️ pic.twitter.com/eZ9F517xxJ

— NBA Communications (@NBAPR) January 26, 2024