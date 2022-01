All-Star Game : Les 5 majeurs connus avec une grosse surprise à l’Ouest !

Les votes du public, des joueurs et des médias ont rendu leur verdict. LeBron James sera encore une fois capitaine lors du prochain All-Star Game, comme à chaque édition depuis 2018. C’est simple, le King a toujours fini parmi les deux premiers depuis que la NBA a changé son format pour instaurer des chefs d’équipe de chaque Conférence. Kevin Durant sera son penchant à l’Est cette année. Enfin, s'il venait à tenir son rang. Sa blessure au genou pourrait le pousser à déclarer forfait pour l'événement.

Mais honnêtement, la principale information de la soirée est vraiment ailleurs. Parce que les voies des fans – et surtout ceux des Golden State Warriors – ont eu pour conséquence la nomination d’Andrew Wiggins dans le cinq majeur de la Conférence Ouest ! Troisième des votes du public, il prend la place de son coéquipier Draymond Green, qui avait lui été choisi par les coaches et les joueurs.

Nos 24 All-Stars 2022

Ce n’est pas complètement immérité. Le premier choix de la draft 2014 fait une très belle saison et il compile 18 points par match tout en étant l’un des membres essentiels de son équipe. Mais de là à l’imaginer titulaire au All-Star Game… ce sera une grande première pour lui. Mais aussi pour Ja Morant, qui hérite d’un spot dans le backcourt au côté de Stephen Curry. Nikola Jokic complète le cinq de départ.

Tout est carré à l’Est. Sans grande surprise, Trae Young et DeMar DeRozan composeront la ligne arrière avec un frontcourt d’exception : Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et donc KD. De toute façon, ils ne jouent pas ensemble le All-Star Game. Tout dépendra des équipes formées par Durant et James lors de la draft. Les remplaçants seront connus mardi prochain.