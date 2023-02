All-Star Game (Ouest) : La surprise Jaren Jackson Jr

On connaît tous les participants au All-Star Game 2023 issus de l'Est. Trois joueurs vont découvrir l'événément.

On connaît désormais tous les joueurs issus de la Conférence Ouest sélectionnés pour le All-Star Game 2023 du 19 février prochain. Les remplaçants ont été annoncés cette nuit sur TNT, alors que les titulaires étaient déjà connus depuis quelques jours.

Il y a davantage de débutants à l'Ouest qu'à l'Est, puisque trois novices de l'événement se trouvent parmi les heureux élus : Jaren Jackson Jr, Lauri Markkanen et Shai Gilgeous-Alexander. Pour les deux derniers, en raison de leur superbe saison à Utah et OKC, c'était à peu près certain. En revanche, "JJJ" bénéficie de son énorme apport défensif, mais aussi des bons résultats collectifs des Grizzlies.

De'Aaron Fox espérait voir sa belle saison à Sacramento récompensée, mais il n'y aura qu'un seul joueur de Sacramento lors du match à Salt Lake City. Anthony Edwards, en pleine bourre avec les Wolves, ne vivra pas son premier All-Star Game.

Les remplaçants issus de l'Ouest : Ja Morant (Memphis Grizzlies), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Paul George (Los Angeles Clippers), Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Les titulaires issus de l'Ouest : Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks), LeBron James (Los Angeles Lakers), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Nikola Jokic (Denver Nuggets).

