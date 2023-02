Voici les 12 joueurs issus de l'Est qui participeront au All-Star Game 2023. Un seul novice, mais sacrément méritant : Tyrese Haliburton.

On connaît désormais tous les joueurs issus de la Conférence Est sélectionnés pour le All-Star Game 2023 du 19 février prochain. Les remplaçants ont été annoncés cette nuit sur TNT, alors que les titulaires étaient déjà connus depuis quelques jours.

Un petit nouveau fait son apparition parmi les stars de la ligue : Tyrese Haliburton. Le meneur des Pacers est récompensé pour sa superbe première partie de saison. Pour les absents de marque, difficile de citer d'autres joueurs que James Harden, Jimmy Butler et Trae Young, trois habitués de l'événement qui pensaient sans doute avoir fait le job pour que les coaches les choisissent parmi les remplaçants.

On notera aussi le retour de Julius Randle, deux ans après sa première sélection avec les Knicks, mais aussi et surtout de Jrue Holiday, qui n'avait plus été All-Star depuis 10 ans !

Les remplaçants issus de l'Est : Joel Embiid (Philadelphie Sixers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Julius Randle (New York Knicks), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Les titulaires issus de l'Est : Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

