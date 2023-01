Podcast #75 : Les Sixers sont-ils vraiment dangereux ?

Les Sixers pètent la forme et méritaient que l'on se penche sur leur cas et sur leurs prétentions dans l'épisode de cette semaine.

Les Philadelphia Sixers sont l'équipe la plus chaude du moment, mais l'histoire nous a appris à rester prudents. Et si Joel Embiid, James Harden et Doc Rivers avaient enfin trouvé la bonne carburation ? Peuvent-ils vraiment jouer le titre ? Joel peut-il encore refaire son retard dans la course au MVP ? Glenn Rivers est-il vraiment docteur ?

Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou en discutent et en débattent dans cet épisode.

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez !

Le podcast sur YouTube

Cliquez sur l'image ci-dessous ⬇️

Le sommaire

00:00 - Intro

00:25 - Les Sixers sont en grande forme !

10:00 - Les playoffs, la kryptonite des Sixers ?

18:39 - Embiid/Jokic, une rivalité qui pèse lourd

30:10 - Philly est-elle l'équipe qui a le plus à perdre cette saison ?

47:52 - Le scenario catastrophe des Sixers

58:32 - Outro