L’Allemagne a réussi l’exploit. Elle a rappelé à tous que rien n’est jamais joué d’avance, en particulier dans le dernier carré d’une Coupe du monde. La Mannschaft a fait tomber le géant américain, l’ultra-favori Team USA (113-111), pour se qualifier en finale du Mondial.

L’Allemagne démarre fort et accélère dans le troisième quart-temps

Dès le début, les Allemands ont fait comprendre que cette demi-finale serait une course au score effrénée. Leur démarrage rapide a clairement surpris les États-Unis, menés de 10 points après 5 minutes et demie de jeu. « Deutsche Qualität » oblige, ils ont su surfer sur ce beau départ et ont regardé leurs adversaires dans le rétro pendant les trois quarts de la rencontre.

Dans un véritable festival offensif, les deux équipes ont inscrit 119 points à la mi-temps. La première période a tourné à un point près en faveur des USA (59-60), portés par les performances de Mikal Bridges et Anthony Edwards. Les deux joueurs ont marqué chacun 15 points, soit la moitié des points du collectif. Mais, en face, les hommes de Gordie Herbert en gardaient apparemment sous le pied.

C’est au troisième quart-temps qu’ils ont accéléré. Sortie des vestiaires avec une stratégie claire, l’Allemagne a construit son jeu intelligemment en trouvant les joueurs ouverts et en amenant la balle près du cercle. Elle a exécuté son plan à la perfection, affichant une réussite hors norme (60 % aux tirs, 50 % à trois points) face à des États-Unis plus lâches en défense et en nette perte de vitesse.

Toujours en tête de 10 points à moins de cinq minutes du terme, la Mannschaft disposait de toute l’avance nécessaire pour résister au retour de Team USA, revenue à un point d’écart à 1:35 de la fin du dernier quart-temps. Le step back d’Andreas Obst à trois points, puis celui de Dennis Schröder, à mi-distance, ont éloigné les espoirs américains. Et malgré les efforts d’Austin Reaves, le sort du match était déjà scellé.

GERMANY STUN USA TO GO TO THE WORLD CUP FINAL.#FIBAWC pic.twitter.com/fvzcMtCyAa — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 8, 2023

Une faille dans la raquette de Team USA

Le secteur intérieur des Américains, leur talon d’Achille à cette Coupe du monde, leur a encore fait défaut. Les Allemands sont parvenus à obtenir 25 points sur deuxième chance, 17 de plus que leurs adversaires, en captant 12 rebonds offensifs.

Daniel Theis (21 points et 7 rebonds à 10/15 aux tirs) et Johannes Thiemann (10 points et 5 rebonds à 4/4) ont notamment fait des ravages dans la raquette. Et alors qu’il n’a commis qu’une faute, Jaren Jackson Jr n’a pas réussi à les contenir, ne passant que 19 minutes sur le terrain.

Le pivot américain : une espèce en voie d'extinction

Le small ball de Steve Kerr n’a pas porté ses fruits face à une équipe très équilibrée. Le backcourt, composé d’Andreas Obst (24 points et 6 passes à de 4/8 à trois points) et de Dennis Schröder (17 points et 9 passes à 7/13 aux tirs), a su profiter de chaque faille défensive autour du périmètre. La menace était omniprésente, avec une belle alternance et six Allemands à au moins 10 points.

Vers une finale 100 % européenne

La Mannschaft se qualifie pour la finale face à la Serbie, victorieuse du Canada plus tôt dans la journée. La confrontation pour la médaille d’or opposera donc deux équipes européennes dimanche à 14h40. Les États-Unis et le Canada se disputeront quant à eux la troisième place de cette Coupe du monde à 10h30 le même jour. L'un des deux quittera les Philippines sans la moindre médaille autour du cou.

