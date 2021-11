Kyle Korver, l'homme aux 2 450 paniers à trois points en carrière (5e all-time) et au texte magnifique sur le privilège blanc, était l'invité de JJ Redick dans le podcast The Old Man and the Three. L'ancien shooteur d'élite et All-Star (2015) est revenu sur sa première expérience au côté d'Allen Iverson, lorsqu'il n'était qu'un rookie chez les Philadelphie Sixers en 2003 à sa sortie de Creighton.

"Allen Iverson a été vraiment super avec moi. J'étais un 2e tour de Draft, mon contrat n'était pas garanti. Ce dont on a besoin dans ce cas-là, plus que tout, c'est de confiance, pour avoir le sentiment d'être à sa place sur le terrain. Personne d'autre dans l'équipe n'était vraiment capable de shooter. Allen était constamment avec moi, le bras derrière l'épaule, à me dire : 'shoote, shoote !', pour me transmettre toute sa confiance. On parle d'une légende, il était dans la stratosphère. Qu'une personne comme lui, avec sa carrière et sa réputation, soit comme ça avec moi, c'était incroyable. Allen était la personne la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Il pouvait littéralement tout faire. Au basket, bien sûr, mais au football aussi. Les balles qu'il lançait étaient des lasers. Il chantait, dessinait des caricatures des autres joueurs dans le bus, c'était tellement drôle... Quoi qu'il fasse, dès qu'il avait décidé de faire des efforts, il y arrivait", raconter Korver.

Kyle Korver a déclaré, sans grande surprise, qu'Allen Iverson était l'un des coéquipiers qu'il avait préféré durant sa carrière. Les deux hommes ont joué ensemble pendant trois saisons, avant que "The Answer" ne soit tradé aux Denver Nuggets.

Kyle Korver parle d'Allen Iverson