Alperen Sengun adoubé par son idole, Nikola Jokic

Cette nuit, les Houston Rockets se déplaçaient à Denver pour affronter les Nuggets. L'occasion pour Alperen Sengun d'affronter celui qu'il considère comme son "idole", Nikola Jokic. Les Texans ont logiquement perdu, Jokic marquant 32 points au passage, mais le double MVP est ressorti de cette opposition avec une opinion encore renforcée du talent du jeune Turc.

A vrai dire, le Joker est comme beaucoup de gens. Il aimerait voir Sengun encore davantage responsabilisé, même si cela impliquerait peut-être moins de chances de décrocher le ticket gagnant à la loterie...

"Je pense qu'il est très talentueux. Cela vous paraîtra peut-être bizarre, mais je pense que les Rockets devraient plus passer par lui, parce que leur jeu semble un peu trop stagnant. Il a le talent pour ça, il sait passer la balle, poster et il a du toucher et des moves. L'utiliser comme un point d'appui les aiderait à être moins stagnants".

Contre Denver, Alperen Sengun a fini avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes en 23 minutes. On imagine qu'il a apprécié entendre Nikola Jokic parler de lui en bien, lui qui avait expliqué à son arrivée en NBA l'an dernier :

"Entendre que l'on me compare à lui me rend heureux. C'est mon idole et j'ai hâte de jouer contre lui".

Il n'y a pas que les médias qui trouvent des similitudes entre les deux hommes. Kevin Porter Jr, le coéquipier de Sengun à Houston, valide totalement.

"Alperen a du talent, c'est un Baby Joker. On joue ensemble depuis un an maintenant et je sais quand il va passer la balle ou tirer. Il n'y a pas besoin de lire son regard parce que tu sais qu'il fera la bonne lecture de jeu quoi qu'il arrive".

On a quand même hâte que Houston lui donne un rôle encore plus important, tant c'est un régal de le voir développer ce jeu qui a effectivement des similitudes avec celui de Jokic. Et comme ce dernier est l'un des plus beaux joueurs à voir évoluer sur les parquets NBA...

Alperen Sengun régale avec la Turquie, on voit qu'il a bossé avec Hakeem