Alperen Sengun régale avec la Turquie, on voit qu’il a bossé avec Hakeem

Si vous avez suivi un peu la saison des Houston Rockets, vous avez comme nous forcément apprécié ce que vous avez vu d'Alperen Sengun. Malgré le classement des Texans, le jeune intérieur turc a régalé avec sa vision de jeu et ses mains en or. Les paluches en question, on peut continuer de les observer à l'Eurobasket 2022, où Sengun est déjà en train de faire des siennes avec la Turquie.

Dans le groupe A, les joueurs d'Ergin Ataman ont remporté leurs deux premiers matches dans la compétition face au Monténégro et la Bulgarie. Contre les Bulgares, Alperen Sengun a non seulement compilé 20 points, 9 rebonds et 4 passes à 9/10, mais il a aussi donné le tournis aux défenseurs adverses tout en divertissant le public.

Sur cette action, on voit bien que Sengun a déjà pu travailler avec le maître du footwork Hakeem Olajuwon du côté de Houston. On voit aussi qu'il s'est sans doute inspiré de Giannis Antetokounmpo pour la finition...

Alperen Sengun n'a que 20 ans et son avenir est incroyablement prometteur, aussi bien en NBA avec Houston que sur le plan international avec son pays.

