Luka Doncic fait le show avec un petit pont + alley-oop !

Luka Doncic était là pour s'amuser samedi lors du match entre la Slovénie et la Hongrie dans le groupe B de l'Eurobasket 2022. Son pays a conquis une deuxième victoire (103-88) en autant de matches après une entame réussie face à la Lituanie et la star des Mavs a pimenté le tout avec 20 minutes de grand spectacle.

Luka Doncic a eu le temps de compiler 20 points, 7 passes et 7 rebonds (si on veut le taquiner un peu on notera qu'il a aussi perdu 5 ballons) pour mettre les Slovènes sur les bons rails. Une action a marqué les esprits en termes de plaisir pris par le phénomène et ses camarades.

Dans le premier quart-temps, après une interception de Doncic, le malheureux Berenek Varadi s'est pris un violent petit pont, que le joueur de Dallas a accompagné d'une remontée de balle pour conclure sur un alley-oop à destination de Vlatko Cancar. Même la célébration montre que Luka était surtout là pour faire le show.

La Slovénie remet le couvert dès ce dimanche à 17h45 contre la Bosnie, juste avant que la France ne tente de confirmer son succès face à la Lituanie contre la Hongrie (20h30). La France et la Slovénie s'affronteront ensuite mercredi pour se jauger, elles qui ambitionnent, au bas mot, une médaille dans cet Eurobasket.

