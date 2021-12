Alperen Sengun sort une passe venue d’un autre monde

On a déjà parlé d'Alperen Sengun cette saison. D'abord en expliquant que le rookie était le rayon de soleil des Houston Rockets lors de leur terrible série de défaites. Ensuite en lui donnant une mention honorable dans notre premier volume de l'année de la Rookie Race. Cette fois, c'est simplement dans le but de mettre en avant sa fabuleuse qualité de passe.

Lors de la victoire des Rockets sur le parquet des Hawks la nuit dernière, le Turc a encore très bien utilisé les 24 minutes offertes par Stephen Silas pour s'exprimer. Outre ses 11 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres, l'ancien MVP de son championnat national a encore fait admirer sa vision de jeu et, quelque part, sa folie créative sur quelques séquences.

Si cette passe ne s'est pas transformée en assist - il s'est quand même retrouvé à la finition derrière - on ne voit pas souvent des gestes comme celui-là.

Sengun is unreal, WHAT IS THIS PASS!? pic.twitter.com/agBXk1On8P — arxn (@arxanii) December 14, 2021

Ce n'est que le début de l'expérience Alperen Sengun en NBA. Au fur et à mesure, il aura un temps de jeu de plus en plus important et encore plus d'opportunités de régaler le public. On ne demande que ça ! Nikola Jokic se sentait un peu seul dans la famille des big men virtuoses de la passe. Il a désormais un padawan déjà très, très avancé.

