Alperen Sengun taffe avec Hakeem et ça va faire mal

Alperen Sengun est déjà un rookie extrêmement prometteur. Malgré un temps de jeu modeste, l'intérieur turc des Houston Rockets régale fréquemment lorsque Stephen Silas le fait entrer en jeu depuis le début de la saison. Habile à la passe et déjà doté d'un flair et d'un footwork intéressants, Sengun a clairement envie de devenir rapidement un joueur important pour Houston et en NBA.

Alperen Sengun sort une passe venue d'un autre monde

Comment interpréter autrement son choix de travailler avec Hakeem Olajuwon ces dernières semaines ? Profitant de la connexion entre "Dream" et les Rockets, Alperen Sengun s'est adonné à quelques workouts avec le légendaire pivot. Comme d'autres avant lui - on se souvient que Kobe Bryant avait beaucoup progressé dans ce registre au contrat d'Hakeem - le joueur de 19 ans espère tirer profit de la science du Hall of Famer.

Avec l'aide d'un traducteur, Sengun a déjà eu quelques belles interactions avec l'icône. C'est assez vertigineux de se dire que le Turc est né en 2002, l'année de la retraite d'Hakeem Olajuwon. Tout ça ne nous rajeunit pas...