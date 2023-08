Dwyane Wade va entrer au Hall of Fame ce weekend et c'est l'occasion pour lui d'être invité dans différents médias, comme l'émission de Dan Le Batard. Wade y a été interrogé sur les déclarations de Paul Pierce, qui estime qu'il était un meilleur joueur que lui, notamment parce qu'il a joué avec des superstars comme Shaquille O'Neal et LeBron James, là où lui n'a eu que quelques saisons avec le Big Three des Celtics.

"Flash" a choisi d'y répondre avec légèreté, tout en expliquant pourquoi il avait saisi l'opportunité d'évoluer avec de très grands joueurs à différents moments de sa carrière.

"Ecoutez, les loyers sont chers aux Etats-Unis. Et je vis sans payer de loyer dans la tête de certains. Donc laissez-les dire ce qu'ils veulent. Ce que j'aime quand les médias parlent de ça, c'est que tout est documenté, je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je préfère vous laisser en discuter, ça sonne mieux que si c'est moi qui en parle.

J'en ai fini avec le basket, je ne veux pas me comparer avec quelqu'un qui ne joue plus, ou même avec quelqu'un qui joue encore. Je n'ai plus ce challenge-là en moi.

Pour ce qui s'est passé avec Miami, tout le monde essaye de faire comme si c'était seulement nous qui avions décidé de jouer ensemble, mais des franchises ont essayé de mettre ça en place aussi. C'était le moment de le faire. LeBron et moi étions fatigués d'être dans nos situations et c'est pour ça qu'on a voulu jouer ensemble.

Quand tu te retrouves face à des joueurs et des coaches qui savent à l'avance tout ce que tu vas faire et qui laissent tous les autres joueurs ouverts, ce n'est pas ce que tu veux quand tu es un grand joueur. Donc j'ai rassemblé mes Avengers et tout le monde a été important. [...] Je suis heureux de ma carrière et je suis désolé que ce ne soit pas le cas de tout le monde".

Pas sûr que cela suffise à convaincre Paul Pierce de ne pas se classer devant Dwyane Wade dans un classement all-time, mais c'est intéressant de voir ce point de vue exposé. Pour rappel, Wade entrera au Hall of Fame samedi, avec comme parrain Allen Iverson.

