Les Cavaliers viennent de signer… Anderson Varejao ?????

En sous effectif, les Cleveland Cavaliers ont décidé de signer Anderson Varejao, 38 ans, qui n'a plus joué en NBA depuis 2017 !

Les Cleveland Cavaliers vont faire revenir un joueur culte de la franchise pour cette fin de saison ! En effet, ESPN annonce que l'équipe de l'Ohio a offert un contrat de dix jours à Anderson Varejao. Le Brésilien, désormais âgé de 38 ans, vient faire le nombre alors que l'effectif est ravagé par les blessures. Son arrivée est une totale surprise. En effet, le pivot n'a plus foulé les parquets professionnels depuis deux ans et il n'a plus joué en NBA depuis... 2017 !

Mais c'est donc un membre historique de l'organisation puisqu'il en a porté les couleurs pendant douze saisons pour 7,6 points et 7,5 rebonds de moyenne en 591 matches. Il a notamment été un coéquipier précieux de LeBron James pendant des années. Avec d'ailleurs une finale disputée en 2015 puis une autre en... 2016. Mais cette fois-ci sous la tunique des Golden State Warriors. C'est là bas, à Oakland, où il a joué pour la dernière fois en NBA avant de rejoindre Flamengo dans son pays natal.

On le pensait retraité depuis. Mais Anderson Varejao va donc reprendre du service pour dépanner les Cavaliers, qui ne sont que 7 en état de jouer actuellement.