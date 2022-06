Andre Drummond, son aveu sur la pression aux Lakers

Les Los Angeles Lakers incarnent une franchise mythique de la NBA. Très suivie, la franchise californienne suscite régulièrement de grandes attentes. Ancien joueur des Angelenos, Andre Drummond l'a d'ailleurs ressenti.

Membre de l'équipe pour épauler LeBron James et Anthony Davis en 2020-2021, l'intérieur avait eu du mal à trouver sa place. Et avec le recul, l'actuel pivot des Brooklyn Nets a réalisé sur la pression liée aux Lakers.

"Ouais, les Lakers, c'est exactement ce que tu penses. Il faut être construit différemment pour jouer pour cette organisation. Il faut être mentalement fort, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors du terrain.

Pourquoi ? Car il y a tellement d'attentes autour des Lakers et de ce maillot violet et or. Si tu ne réponds pas aux attentes, ils te feront savoir que tu n'es pas assez digne de mettre ce maillot", a raconté Andre Drummond.