Si Andre Drummond a été deux fois All-Star et a gagné beaucoup d'argent depuis le début de sa carrière en NBA, c'est avant tout grâce à ses statistiques sur les rebonds. Le nouvel intérieur des Philadelphie Sixers est même le joueur en activité dans la ligue avec la plus grosse moyenne de rebonds en carrière (13.7 par match).

Drummond a des lacunes incompatibles avec le jeu pratiqué en NBA en 2021, mais ses employeurs peuvent au moins compter sur le fait qu'il attrapera la gonfle une bonne dizaine de fois à chaque match. Cette qualité, Andre Drummond en a fait une obsession, au point d'avoir complètement dépassé les limites à plusieurs reprises.

Lorsqu'il portait encore le maillot des Cleveland Cavaliers la saison dernière, l'ex-pivot des Detroit Pistons avait ainsi expliqué en être déjà venu aux mains avec un camarade à cause de ça.

Andre Drummond rebondit aux Sixers avec son « ennemi » Joel Embiid !

"J'ai dû frapper des coéquipiers par le passé pour cette raison. Peu importe de qui il s'agissait. C'était à Detroit et l'un d'entre eux est un de mes meilleurs amis aujourd'hui.

Quand il est arrivé, j'ai dû me battre avec lui parce que je lui ai dit de faire quelque chose au sujet des rebonds et il ne l'a pas fait. Je lui ai donc donné un avertissement et il ne l'a toujours pas fait. Alors je l'ai frappé à la tête. Il n'a pas recommencé.

C'était un arrière qui prenait des rebonds. Sauf qu'il venait chercher mes rebonds. Donc je l'ai pris à part pour lui dire : 'Frérot, tu ne me vois pas essayer d'aller marquer 50 points tous les soirs. Alors arrête d'essayer de venir chercher mes rebonds'."