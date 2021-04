Une statistique qui résume les galères d’Andre Drummond, un joueur surcoté

Andre Drummond ressemble de plus en plus à un joueur en perdition et sa maladresse terrible près du cercle en témoigne.

Les Los Angeles Lakers n’ont pas vraiment pris de risque en faisant venir Andre Drummond. Il était libre et les Californiens n’ont donc pas céder d’asset pour le recruter sur le marché des buyouts. Et malgré ça, le signer était sans doute une mauvaise décision. Parce que l’ancien All-Star a juste trop de lacunes. Et son rendement n’est clairement pas indicatif de son impact sur le terrain.

Plutôt que de retenir ses statistiques aux rebonds, ou même ses points marqués, les Lakers devraient concentrer sur un autre chiffre : l’adresse (abyssale) de Dre près du cercle. Il ne converti que 50% de ses tentatives à moins de 2 mètres du panier ! Et 44% de ses layups ! On parle tout de même d’un pivot de 2,08 mètres ! Un intérieur comme Bismack Biyombo est plus efficace que lui.

Le problème, c’est qu’Andre Drummond ne défend pas non plus. Il est grand et physique mais il ne protège pas particulièrement le cercle. Hier soir encore, il a compilé 9 points et 12 rebonds. Plutôt pas mal a priori, non ? Et bien les Lakers ont perdu contre les Mavericks (93-108) et l’ex joueur des Pistons et des Cavaliers a terminé avec un différentiel de -19.

Pour l’instant, il est presque titulaire par défaut. Mais c’est à se demander s’il aura vraiment du temps de jeu en playoffs.

CQFR : Michael Porter Jr en feu, Giannis se rapproche de Jabbar