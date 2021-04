Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Knicks : 103-120

Sixers @ Bucks : 94-132

Pistons @ Pacers : 109-115

Bulls @ Heat : 101-106

Spurs @ Pelicans : 110-108

Lakers @ Mavs : 93-108

Wolves @ Jazz : 101-96

Rockets @ Nuggets : 116-129

Randle et les Knicks remettent ça

- Et de 9 pour les Knicks ! La belle série de New York s'est poursuivie cette nuit à domicile contre des Raptors légèrement en roue libre. La recette made in Tom Thibodeau continue de fonctionner : défendre aussi dur que possible collectivement (103 points concédés), s'appuyer sur la saison magique de Julius Randle (31 pts, 10 rbds) et espérer que les lieutenants contribuent correctement (25&12 pour RJ Barrett, 35 pts pour la paire Rose-Bullock).

Encore un petit effort et les Knicks retrouveront les playoffs sans barrage pour la première fois depuis 8 ans.

Tout le monde pensait que les Knicks seraient pourris à 3 pts... Ils sont excellents et voici pourquoi

Milwaukee détruit Philly, Giannis se rapproche de Jabbar

- Les Sixers avaient mis tout le monde au repos ou presque au moment d'affronter Milwaukee. Les Bucks ne se sont pas fait prier et ont complètement désossés l'équipe bis de Philadelphie pour une victoire de 38 points et un Giannis Antetokounmpo en mission pour grimper les échelon de l'histoire de la franchise.

Les 24 points du Greek Freak lors de cette promenade de santé lui ont permis de devenir le deuxième meilleur scoreur de l'histoire des Bucks. Avec 12 023 points, Giannis devance désormais Glenn Robinson. Prochain objectif : déboulonner la statue de Kareem Abdul-Jabbar, qui enregistré 14 211 de ses 38 387 points dans le Wisconsin, à l'époque où il s'appelait encore Lew Alcindor.

AD est rouillé, Doncic et Powell sèchent les Lakers

- Deuxième match et deuxième défaite pour Anthony Davis depuis son retour après 30 matches d'absence. "AD" a encore semblé un peu rouillé offensivement (5/19) et n'a pas su éviter le naufrage des Lakers contre Dallas en deuxième mi-temps. A la pause, les champions en titre menaient de 12 points et avaient bien réussi à limiter l'impact de Luka Doncic grâce à des prises à deux constantes. Après le repos, Los Angeles n'a marqué que 35 points et a laissé Doncic distribuer du caviar à volonté (13 passes). Les rares fois où les Lakers ont laissé le Slovène avec une surveillance amoindrie, il a fait ça...

Luka sinks the stepback from LONG RANGE late in the @dallasmavs comeback win! pic.twitter.com/0wDhL5gVY5 — NBA (@NBA) April 25, 2021

- L'homme du match pour Dallas n'est autre que Dwight Powell, auteur de 23 points à 11/12 grâce majoritairement à des services de Doncic.

- Le retour de LeBron James est prévu pour la semaine prochaine et cela devient effectivement une nécessité. Les Lakers sont 5e à l'Ouest, avec 2.5 victoires d'avance seulement sur le 7e...

MPJ, l'homme de la nuit

- Michael Porter Jr a signé la meilleure performance offensive de sa carrière en NBA cette nuit contre Houston. L'ailier des Nuggets, obligé de step up avec la blessure de Jamal Murray, a fini le match contre Houston avec 39 points (13/21, dont 8/12 à 3 points) au compteur. PJ Dozier, titulaire en lieu et place de Will Barton, a lui aussi battu son record en NBA avec 23 points, alors que Facundo Campazzo a distribué 13 passes, là aussi sa meilleure performance en la matière depuis qu'il est dans la ligue. Malgré les pépins physiques, Denver est sur un 13-3 sur ses 16 derniers matches.

- Eux aussi frappés par les blessures et les soucis extra-sportifs, les Rockets n'ont pu faire jouer que 7 joueurs cette nuit, répartissant la marque entre DJ Wilson (25 pts), l'excellent Kelly Olynyk (21 points, 11 passes, 8 rebonds) et Kenyon Martin Jr (18 pts).

- 0.9 seconde à jouer avec une remise en jeu ? C'est largement suffisant pour que le quarterback Nikola Jokic (25 pts) envoie une passe laser à PJ Dozier à l'autre bout du terrain pour un dunk avant la sirène.

Jokic with the full-court dime 👀 pic.twitter.com/CLIT5a3WfU — NBA TV (@NBATV) April 25, 2021

Utah surpris par les Wolves et "Ant-Man"

- Le Jazz n'avait sans doute pas prévu une défaite à domicile contre Minnesota dans son tableau de marche. Surtout après avoir dominé le premier quart-temps (40-26)... Utah s'est ensuite relâché. Complètement et totalement. C'est là qu'Anthony Edwards a décidé d'être absolument partout et de faire une splendide démonstration de son talent.

"Ant-Man", a compilé 23 points, 9 rebonds, 5 interceptions et 4 passes pour aider les Wolves à décrocher une victoire inattendue avec l'aide de Karl-Anthony Towns (24&12).

KAT & ANT push @Timberwolves past Utah on the road!@KarlTowns: 24 PTS, 12 REB@theantedwards_: 23 PTS, 9 REB, 4 AST, 5 STL pic.twitter.com/kLa4Q9Gbt4 — NBA (@NBA) April 25, 2021

DeRozan ce patron, bye-bye NOLA

- Malgré une blessure à la cuisse, DeMar DeRozan a serré les dents et été héroïque contre les Pelicans. La star des Spurs a inscrit 11 de ses 32 points dans les 8 dernières minutes du match, pour compléter une perf à 32 pts, 8 passes et 7 rebonds, en réussissant ses 12 lancers.

.@DeMar_DeRozan steers SAS in NOLA! 32 PTS | 7 REB | 8 AST pic.twitter.com/yyaA2pajyR — NBA (@NBA) April 25, 2021

- Cette défaite semble quasiment condamner New Orleans a ne même pas disputer le play-in tournament. Les Warriors sont désormais 11e à quatre victoires du 10e, Golden State. Les 33 points et 14 rebonds de Zion Williamson n'y ont rien fait.

Indiana braque Detroit, Miami se fait peur

- Les Pacers ont réussi un hold-up contre Detroit. Menés au score, les joueurs de Nate Bjorkgren ont passé un 12-0 à leurs adversaires pour finir le match et arracher une précieuse victoire. Toujours privés de Domantas Sabonis et Myles Turner, les Pacers ont été dévorés au rebond (62-39), mais ont survécu. Killian Hayes est sorti du banc pour les Pistons et a fini avec 0 points (un seul tir pris), 5 passes, 2 rebonds et 5 pertes de balle en 18 minutes).

- Le Heat s'est fait peur contre Chicago en dilapidant presque totalement une avance de 24 points réduite à... deux points dans les dernières minutes. Les Floridiens ont tenu bon, mais se souviendront de cette frayeur alors que Bam Adebayo, Jimmy Butler et Kendrick Nunn ont tous les quatre atteint ou dépassé les 20 points. Coby White (31 pts) et Nikola Vucevic (26 pts, 14 rbds et 6 pds) ont tenu la baraque chez les Bulls.