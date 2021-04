Tout le monde pensait que les Knicks seraient pourris à 3 pts… Ils sont excellents et voici pourquoi

La saison des New York Knicks est surprenante à plus d'un titre. A l'approche du sprint final, les joueurs de Tom Thibodeau sont quatrièmes de la Conférence Est et ont de très bonnes chances de disputer les playoffs, sans même avoir à passer par le play-in tournament.

Alors que beaucoup imaginaient la première saison de "Thibs" sur le banc new-yorkais comme axée sur le développement des jeunes sans trop se soucier des résultats, les Knicks ont une défense de fer et font partie des équipes les plus plaisantes à suivre. Là où les attendaient presque le moins, c'est sur le plan de l'adresse à 3 points. On avait même du mal à identifier de vrais spécialistes ou même des shooteurs fiables tout court. On se disait que Thibodeau trouverait le moyen de limiter la faiblesse de son roster from downtown, en insistant sur d'autres secteurs de jeu.

A l'heure qu'il est, New York affiche le 6e meilleur pourcentage de toute la NBA à 3 points avec 38.3% de shoots convertis. Des joueurs comme Julius Randle ou le rookie Immanuel Quickley performent au-delà de toute espérance en la matière et cela se ressent sur les résultats. Mais comment "Thibs" et son staff ont-ils fait pour que les Knicks soient aussi bons derrière l'arc ?

Mercredi, ils ont même rentré 19 paniers extérieurs contre Atlanta, leur meilleure performance de la saison, au lendemain d'une nuit à 18 paniers à 3 points. Interrogé à ce sujet après la rencontre, Tom Thibodeau a tenté d'éclairer la lanterne des observateurs.

"Nos gars passent beaucoup de temps à shooter. Ils viennent tard le soir, viennent pour des shootarounds lors de leurs jours de repos ou lorsque l'on a juste des sessions vidéo. Et puis il y a aussi beaucoup de journées avec des shoots. Ils sont simplement très sérieux là-dessus. Vous pouvez aussi voir qu'ils prennent les "bons" tirs à 3 points, aussi. C'est ce qui est le plus important. Si vous prenez les bons tirs et que n'en balancez pas de n'importe où, toute l'équipe sait quand le tir va partir et peut se préparer à revenir en défense".

Le message de Tom Thibodeau, que certains trouvaient has been ou trop rigoriste pour ce job, passe vraiment très bien. Que ce soit sur cette importance du "bon" tir à 3 points ou en général. Ce n'est pas un hasard si un joueur important de l'effectif comme RJ Barrett milite activement pour qu'il soit élu Coach of the Year dans quelques semaines...

