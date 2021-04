La belle déclaration d’amour de RJ Barrett envers son coach

Les New York Knicks ont gagné plus de matches cette saison qu’au cours de n’importe lequel des quatre exercices précédents. Une renaissance qui fait vraiment plaisir pour les supporteurs de la grosse pomme. Tom Thibodeau, qui débute cette année en tant que coach en chef de l’équipe de Manhattan, a transformé cette machine à perdre en un groupe solide qui se donne à fond chaque soir. Le jeune RJ Barrett est séduit.

« Il a intérêt à être dans la course pour le trophée de Coach Of The Year. On croit tous en lui. Il a fait un travail exceptionnel pour redresser l’équipe. La manière dont il nous fait gagner et jouer dur… tout le monde pousse. Tout est génial aux Knicks », confie le Canadien.

Réputé pour sa rigueur, notamment défensive, Tom Thibodeau a su se faire écouter et respecter auprès des jeunes Knicks comme RJ Barrett. Et son message passe à merveille. Sous son impulsion, l’équipe new-yorkaise possède désormais la troisième meilleure défense du championnat et occupe la quatrième place à l’Est. C’est clair que ça mérite d’être très bien placé dans la course au trophée de meilleur coach.

