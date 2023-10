Andre iguodala dit stop, LeBron est le plus vieux joueur de NBA

A 39 ans et 10 mois, Andre Iguodala met un terme à sa carrière avec 4 bagues aux mains. LeBron est officiellement le plus vieux joueur NBA en activité.

LeBron James est officiellement le joueur en activité le plus vieux de la NBA en 2023. Voilà qui ne nous rajeunit pas... Si le King a viré en tête de ce classement, c'est parce qu'Andre Iguodala vient officiellement d'annoncer à Marc J. Spears d'ESPN qu'il prenait sa retraite.

Iguodala boucle une carrière formidable effectuée en deux chapitres bien distincts : l'avant Golden State, où il est "The Other AI" et un All-Star aspirant à jouer les premiers rôles dans une équipe, puis la période Warriors, où il est devenu un role player ultime, capable de défendre sur tous les meilleurs attaquants adverses. On pense évidemment à ses Finales 2015 où son activité face à LeBorn James lui avait permis de décrocher le titre de MVP des Finales.

Andre Iguodala c'est avant tout quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022) et des sélections dans deux All-Defense Teams qui lui permettront de fournir une candidature solide pour une entrée au Hall of Fame dans quelques années.

"Iggy", que l'on imagine bien se reconvertir en tant que consultant ou podcasteur, arrête à l'âge de 39 ans et 10 mois.

Les matches NBA sont-ils truqués ? Andre Iguodala dit oui !