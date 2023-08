Les matches NBA sont-ils truqués ? Andre Iguodala dit oui !

Les matches de la NBA sont-ils truqués ? Partagée par de nombreux spectateurs, la théorie a également le soutien de plusieurs joueurs. Récemment, Andre Iguodala et Evan Turner se sont fait remarquer dans le podcast Gil's Arena en abordant la question. Les deux athlètes semblent persuadés que les arbitres altèrent le cours des rencontres les plus importantes.

Alors qu’Iguodala avait simplement effleuré le sujet en expliquant que les fins de série étaient particulièrement difficiles, Turner s’est montré plus direct. « E.T. » se souvient de ce que lui avait transmis Elton Brand lorsqu’ils étaient coéquipiers à Philadelphie. Il a raconté avec précision le discours que Brand avait tenu avant les demi-finales de la Conférence Est de 2012 contre Boston, qui se sont jouées en sept matches.

« Nous allons devoir gagner de 15 points seulement pour gagner d’un point. Mon gars, c’est la NBA. C’est du divertissement », aurait alors expliqué le double All-Star et futur general manager des Sixers, alors âgé de 32 ans, aux jeunes de l’équipe. « LeBron et le Heat attendent. Préféreriez-vous regarder les Celtics ou les Sixers jouer contre le Heat ? Je vais être honnête avec vous : je fais partie de l’équipe et je ne regarderais même pas les Sixers jouer contre le Heat. »

Le septième match entre Philadelphie et Boston n’a pourtant pas l’air truqué. Philadelphie a commis une faute de plus que Boston (23-22), Brand et Paul Pierce ont chacun enregistré six fautes. Les Celtics, quatrièmes de la Conférence Est, ont fini par s’imposer de 10 points, à domicile, face aux huitièmes (85-75). L’issue était assez prévisible.

Si ces propos au sujet de l’arbitrage ont une quelconque importance, c’est bien parce qu’il s’agit d’Andre Iguodala — qui a notamment raconté avoir été expulsé par un arbitre cette saison pour avoir sous-entendu qu’il manipulait la rencontre. Les mots d’un quadruple champion NBA, longtemps membre du syndicat des joueurs (NBPA) et dont la voix porte dans le vestiaire, ont toujours une certaine autorité. Cela ne signifie cependant pas, bien entendu, qu’il s’agit nécessairement de la vérité.

