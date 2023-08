Ben Simmons veut redevenir lui-même. Mieux, Ben Simmons VA redevenir lui-même. C'est en tout ce qu'il a promis lors de sa longue et intéressante interview avec Marc J. Spears pour AndScape cette semaine. On ne va pas se mentir : on avait été que très peu convaincus par son passage chez JJ Redick en début de saison dernière, où il n'avait pas vraiment expliqué les raisons pour lesquelles la situation s'était envenimée à ce point avec Philadelphie, ni même la manière forte employée pour être tradé.

On n'avait pas non plus été beaucoup plus convaincus par ses prestations, puis sa disparition pour raisons médicales après quelques matches avec Brooklyn. Aujourd'hui, la donne a changé. Même si c'est dans l'intérêt de l'Australien de promouvoir son retour en forme et d'assurer aux observateurs qu'il va tout casser, la méthode est différente.

Ben Simmons est revenu en détails sur les problèmes de dos qui l'ont contraint à mettre un terme prématuré à sa saison l'an dernier, sur sa relation difficile avec Jacque Vaughn, le head coach des Nets, et sur ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de vraies raisons de penser que l'ancien All-Star va retrouver son rang et être un atout pour Brooklyn.

Ses problèmes de santé

"En début de saison dernière, je me suis retrouvé sur le terrain alors que je n'aurais clairement pas dû. Je n'étais pas non plus dans une position où je pouvais ne pas jouer. Mon corps est ma carrière et je dois être en bonne santé. J'ai pris des décisions pour faire plaisir aux gens et je pense que ce n'était pas bon.

Je jouais des matches en sachant que mon corps ne me permettait pas de faire certaines choses. C'est très frustrant parce que je me trouvais dans des situations simple, mais je cafouillais, je n'arrivais pas à atteindre le cercle, à tenter un hook shot... Mentalement, ça te retire des choses et tu ne peux pas contribuer comme tu voudrais.

En dehors du terrain, je souffrais pour des choses du quotidien. Me lever à mon réveil, sortir du lit... Quand je m'asseyais trop longtemps, c'était douloureux. La douleur s'étendait nerveusement jusqu'à ma jambe et je ne la sentais plus. C'est agaçant de ne pas pouvoir faire des choses normales".

Ses promesses

"Je vais revenir et dominer, ce sera super. Je n'ai pas l'intention de revenir en étant le même joueur que la saison dernière. Je n'en suis pas du tout là. Quand je me vois aujourd'hui, je sais que je défoncerais le joueur que j'étais l'an dernier. Je ne demande pas grand chose, juste reprendre du plaisir et faire ce que j'aime.

Je crois que le gens ne réalisent pas à quel point j'allais mal physiquement et à quel point je n'étais pas en mesure de faire ce que je voulais sur le terrain. Aujourd'hui, être capable de m'asseoir sans avoir à me pencher d'une certaine manière, c'est dingue pour moi. Je me sens à 100% aujourd'hui. Je n'ai pas jouer depuis longtemps, mais je suis sur le chemin pour être capable de jouer".

Sa relation avec les Nets et son coach

"Au départ, ma relation avec Coach Vaugh était très mauvaise. Steve Nash est parti, il est devenu coach, Kevin et Kyrie sont partis, moi je ne jouais pas... On n'avait pas vraiment de relation. Il y avait cette distance que l'on retrouve parfois entre les assistants et les joueurs qui sont blesséss. Je lui en voulais parce qu'il n'y avait pas de communication. Et je savais que lui aussi était frustré vis à vis de moi. Un jour on lui disait que j'étais prêt à jouer, le lendemain c'était le contraire... Donc la situation était compliquée pour nous deux.

Aujourd'hui, il a vu que j'étais concentré, que je voulais travailler, gagner et faire ce qu'il faut pour être sur le terrain. Donc on s'entend très bien, on parle souvent ensemble et il est venu me voir plusieurs fois à Miami. Je suis heureux parce que je pense qu'il est supeurquoi il n'a pas demandé son trader, que c'est un bon coach et une bonne personne".

Pourquoi il n'a pas demandé son trade

"Pourquoi j'aurais voulu partir ? J'adore Brooklyn. Je n'ai pas de problème avec la franchise. Je veux juste être en bonne santé. Je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. C'est une super ville, une super franchise avec de bons propriétaires, un bon coach, un bon G... Ils veulent gagner et y arriver de la bonne manière. Il n'y a pas d'équipes où j'ai spécifiquement envie de joue dans ma carrière. C'est un boulot. Je veux juste jouer. Et pour jouer, je dois être en bonne santé. Je dois revenir comme il faut et être sur le terrain".

Son shoot et le travail qu'il a effectué

"J'ai travaillé mon toucher, mes tirs, mes tirs à 3 points en spot-up. Tout. Quand je serai en mesure d'être moi-même et de bouger comme j'en suis capable, tout ira bien et le ciel est la limite. Ma confiance grandit chaque jour. Je dois simplement répéter les choses, encore et encore, répéter les tirs. Je suis impatient".

